Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погодных условий

На месте выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, задействована дорожная техника

10 января 2024, 22:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С 21:40 введено ограничение движения для всех видов транспорта на участках автодорог регионального значения в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Так, проехать нельзя по следующим дорогам:

К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;

К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов.

Причиной перекрытия трасс стали сложные метеорологические условия, в том числе порывистый ветер и гололед. На дорогах выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Задействована дорожная техника.

Получить помощь и оперативную информацию можно по следующим телефонам: