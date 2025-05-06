Движение электросамокатов временно запретят на нескольких участках в Барнауле

Ограничения будут действовать 6, 7 и 9 мая

06 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 6, 7 и 9 мая запретят движение электросамокатов на нескольких участках улично-дорожной сети. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Такие меры связаны с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Зоны ограничения движения определили следующим образом:

6 мая – улицы Инициативная, Весенняя и Новосибирская;

– улицы Инициативная, Весенняя и Новосибирская; 7 мая – проспект Социалистический – улица Молодежная – площадь Ветеранов и улица Димитрова;

– проспект Социалистический – улица Молодежная – площадь Ветеранов и улица Димитрова; 9 мая – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Калинина – улица Профинтерна – улица Деповская – проспект Строителей – территории Привокзальной площади и Мемориала Славы – здания железнодорожного и автобусных вокзалов; улица Западная 1-я – малая проезжей частью проспекта Космонавтов – улица Тимуровская и улица Эмилии Алексеевой.

На проспекте Ленина будет работать эвакуатор для перемещения электросамокатов на смежные улицы.

Напомним, в Барнауле в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, перекроют несколько улиц и изменят схему движения транспорта. Прочитать о временных изменениях подробнее можно здесь.