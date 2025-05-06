Движение электросамокатов временно запретят на нескольких участках в Барнауле
Ограничения будут действовать 6, 7 и 9 мая
06 мая 2025, 09:45, ИА Амител
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле 6, 7 и 9 мая запретят движение электросамокатов на нескольких участках улично-дорожной сети. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Такие меры связаны с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Зоны ограничения движения определили следующим образом:
- 6 мая – улицы Инициативная, Весенняя и Новосибирская;
- 7 мая – проспект Социалистический – улица Молодежная – площадь Ветеранов и улица Димитрова;
- 9 мая – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Калинина – улица Профинтерна – улица Деповская – проспект Строителей – территории Привокзальной площади и Мемориала Славы – здания железнодорожного и автобусных вокзалов; улица Западная 1-я – малая проезжей частью проспекта Космонавтов – улица Тимуровская и улица Эмилии Алексеевой.
На проспекте Ленина будет работать эвакуатор для перемещения электросамокатов на смежные улицы.
Напомним, в Барнауле в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, перекроют несколько улиц и изменят схему движения транспорта. Прочитать о временных изменениях подробнее можно здесь.
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09:57:03 06-05-2025
Почему?
10:00:20 06-05-2025
Гость (09:57:03 06-05-2025) Почему?...
Да действительно
10:09:09 06-05-2025
Гость (09:57:03 06-05-2025) Почему?... Ибо нефиг)
14:20:15 06-05-2025
Гость (10:09:09 06-05-2025) Ибо нефиг)... И не только в избранные дни запретить надо, а на всегда, для безопасности жителей!
10:13:49 06-05-2025
Гость (09:57:03 06-05-2025) Почему?... Потому, что вменяемые люди на этих "колесницах" не ездят, уж извините. По тому, как бросают эти повозки на тротуарах, переходах и даже в очень узких местах можно сделать вывод о пользователях этого сервиса
10:30:41 06-05-2025
Гость (09:57:03 06-05-2025) Почему?... ответ на этот вопрос знают даже дети, а вот самокатчикам непонятно почему-то.
10:21:08 06-05-2025
Жаль, что не повсеместно и не навсегда ...
10:42:57 06-05-2025
Не имею ничего против чтобы полностью закрыли сервисы прокатов самокатов. Но отколe6umecь уже от частных владельцев самокатов, они свои самокаты не бросают нигде и не мешают никому.
11:09:16 06-05-2025
По тому, как бросают эти повозки на тротуарах, переходах и даже в очень узких местах можно сделать вывод о пользователях этого сервиса------- а ж... возки как и где бросают, вы уже забыли? А ведь как ныли, как ныли несколько лет🤗
13:28:14 06-05-2025
Гость (11:09:16 06-05-2025) По тому, как бросают эти повозки на тротуарах, переходах и д... За жоповозку положен штраф, в случае нарушения. А в Барнауле самокаты - аттракцион, на 99% катаются ребятишки, вечерами по главным улицам города. Только аттракцион этот опасный, ходишь и оглядываешься
11:21:32 06-05-2025
ну т.е. гос-во проблему-то видит, и понимает причину социального напряжения по поводу самокатов.
тогда вопрос: а почему только с 6го по 9ое мая?
13:29:32 06-05-2025
Гость (11:21:32 06-05-2025) ну т.е. гос-во проблему-то видит, и понимает причину социаль... А тут причина - третья главная проблема страны - коррупция.