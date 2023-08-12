Движение трамваев на барнаульской улице остановилось из-за аварии
Вагон протаранил иномарку
12 августа 2023, 18:45, ИА Амител
Кадр из видео
Движение трамваев на одном из участков в Барнауле остановилось из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Вагон протаранил иномарку. По предварительным данным, водитель легковой машины не уступил дорогу трамваю при повороте.
Пострадавших нет, однако движение трамваев на улице Челюскинцев остановилось. За вагоном, попавшим в аварию, уже начинает скапливаться вереница других.
18:52:56 12-08-2023
На Челюскинцев надо что-то убрать либо трамвайные пути, либо одну полосу дороги.
23:26:12 12-08-2023
Самое смешное, что оттуда ни на чем, кроме трамвая, нормально не уехать. Только тяпать пешком.
15:15:42 13-08-2023
Продлили бы хоть 80-ый или 41-ый до Авторемзавода по Интернациональной - и то был бы какой-то вариант. А собираются строить ЖК на месте 1-го трамвайного депо. Туда на машине то не так легко заехать, а без - вообще мрак!
15:17:09 13-08-2023
Судя по фото- движению трамваев по Челюскинцев ничего не мешает, а вот по Анатолия от Челюскинцев до Крайнего - хана!