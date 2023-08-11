Соцсети: автомобиль сбил ребенка возле ТЦ "Гулливер" в Барнауле
Дети утверждают, что просто бегали по площадке у торгового центра. По словам свидетельницы, мальчики решили прогнать девочку — побежав, она попала под машину
11 августа 2023, 17:45, ИА Амител
Автомобиль сбил ребенка возле ТЦ "Гулливер" в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
Инцидент произошел на площадке возле торгового центра. По словам детей, они просто бегали, когда девочка выбежала на дорогу и попала под машину.
"Но на самом деле их в этот момент прогоняли от ТЦ эти же парни. До этого они пытались прогнать мужчину, с матами и предложениями больше не бродить по этому городу", – добавила участница сообщества.
Состояние пострадавшей девочки неизвестно. На месте работали сотрудники скорой помощи и ДПС. Подробности выясняются.
18:16:27 11-08-2023
У Гуливера очень напряженная обстановка с проездом. Детская площадка в сквере напротив постоянно извергает на проезжую часть ребятишек с мамами и без. Ни о каком ближайшем переходе по проспекту Красноармейскому и речи нет. Все щемятся с детской площадки к Гуливеру не глядя на проезжающий автотранспорт. Там необходимо установить барьерный забор! Кто за это в ответе? Будем ждать еще детские смерти? Может это "взять на контроль" губернатору? Я полагаю что градоначальник в силах решить эту проблему самостоятельно?
20:53:23 11-08-2023
Там забор непроходимый нужен. Дети и их яжмамки не понимают, что перехода там нет, и ломятся не глядя. Нужно загораживать, нормально будет. Пешеходный переход в двух шагах.
08:48:54 12-08-2023
Ой, ну Губернатор пойдёт заборы ставить. Думайте, что пишете