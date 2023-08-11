Соцсети: автомобиль сбил ребенка возле ТЦ "Гулливер" в Барнауле

Дети утверждают, что просто бегали по площадке у торгового центра. По словам свидетельницы, мальчики решили прогнать девочку — побежав, она попала под машину

11 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил ребенка возле ТЦ "Гулливер" в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел на площадке возле торгового центра. По словам детей, они просто бегали, когда девочка выбежала на дорогу и попала под машину.

"Но на самом деле их в этот момент прогоняли от ТЦ эти же парни. До этого они пытались прогнать мужчину, с матами и предложениями больше не бродить по этому городу", – добавила участница сообщества.

Состояние пострадавшей девочки неизвестно. На месте работали сотрудники скорой помощи и ДПС. Подробности выясняются.