Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

В частном деревянном доме проживала многодетная семья

02 декабря 2025, 16:09, ИА Амител

Пожар в Смоленском районе / Фото: алтайское МЧС

В Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Точильное Смоленского района, сообщает региональное МЧС.

Площадь пожара составила более 50 "квадратов", из опасной зоны бойцы вынесли три газовых баллона. Ликвидацию возгорания вели 15 пожарных на семи автомобилях.

«В ходе работы на месте происшествия обнаружены двое погибших детей. Обстоятельства и причина произошедшего выясняются, проходят оперативно-следственные мероприятия», – рассказали в ведомстве.

Как уточняет алтайский СК, детям было полтора и два с половиной года. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам".

По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. Когда в деревянном строении произошло возгорание, дети находились одни без присмотра взрослых.

Прокурор Алтайского края поставил на контроль установление обстоятельств гибели детей.

Ранее в Павловском районе при пожаре погиб годовалый ребенок и еще один пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать перекал печи.