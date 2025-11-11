Два человека погибли при пожаре в барнаульском частном доме

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются

11 ноября 2025, 10:29, ИА Амител

Пожар в барнаульском поселке Бельмесево / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

В барнаульском поселке Бельмесево произошел пожар в частном доме, на месте происшествия обнаружены двое погибших – мужчина и женщина, сообщает ГУ МЧС Алтайского края.

«Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, к беде привело неосторожное обращение с огнем», – рассказали в ведомстве.

В работе по ликвидации огня участвовали 22 пожарных, применялись три автоцистерны. В условиях сильного задымления и высокой температуры разведку и тушение вели два звена газодымозащитников.

В МЧС напомнили: неосторожное обращение с огнем – самая распространенная причина пожаров, на которых гибнут люди.

Ранее в Рубцовске сильно раскаленная печь привела к пожару в частном доме. У здания полностью выгорела крыша.