Годовалый ребенок погиб и еще один пострадал при пожаре в Алтайском крае

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности"

12 ноября 2025, 10:10, ИА Амител

Годовалый ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае / Фото: региональный СК

В Алтайском крае в селе Черемное Павловского района при тушении пожара обнаружено тело ребенка 2024 года рождения, сообщает региональный СК.

«Хозяин дома и еще один ребенок с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать перекал печи. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее в Барнауле мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме. По предварительной информации, к беде привело неосторожное обращение с огнем.