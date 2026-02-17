Юная мать в Барнауле, жестоко убившая и выбросившая младенца, получила два года

Изначально предъявили обвинение, по которому грозило до 20 лет лишения свободы, но судили по "мягкой" статье

17 февраля 2026, 16:59, ИА Амител

Пруд в Барнауле, где нашли убитого младенца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд приговорил 17-летнюю жительницу Барнаула, убившую и выбросившую младенца, к двум годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает региональный СК.

10 октября 2025 года на берегу пруда на улице Гущина обнаружили в пакете тело младенца с перерезанной пуповиной и колото-ножевыми ранениями. Как сообщили в СК, девушка скрыла свою беременность от родителей и родила мальчика, когда находилась одна дома. Нанесла два удара ребенку: один — по горлу, второй — в сердце, чтобы умер наверняка. Позже стало известно, что канцелярским ножом нанесла более 30 ударов в грудную клетку и шею.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")», — рассказали в ведомстве.

Изначально девушке предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По этой статье ей грозило до 20 лет лишения свободы либо пожизненное.

Стоит отметить, что статья "убийство матерью новорожденного ребенка" предусматривает от двух до четырех лет. Так что девушка получила минимальное наказание, связанное с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что девушка впервые сделала аборт в 15 лет. Во второй раз уже решила рожать, причем отцом стал тот же молодой человек.