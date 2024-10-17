Медведев призвал единороссов готовиться к новым выборам и работать с избирателями

Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов

17 октября 2024, 18:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с главами региональных исполнительных комитетов. Партийцы обсудили подготовку к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы в ЕР. Подробности передает сайт партии ER.ru.

Не останавливаться на достигнутом

Медведев напомнил коллегами, что партия укрепила свои электоральные позиции во время кампании 2024 года. Итоги выборов показали, что люди консолидировались вокруг главы государства.

"Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди – кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно", – подчеркнул председатель партии.

Он призвал единороссов еще активнее работать с населением. И не забывать о реализации задач, которые поставил президент, и народной программы, принятой партией.

Контроль на всех уровнях

Еще одна задача, которая стоит перед партией, – зафиксировать позиции в регионах и муниципалитетах. А также контролировать формирование бюджета на всех уровнях власти.

"Это одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись, не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном", – указал Дмитрий Медведев.

Партия занимает топовые позиции во многих ключевых направлениях, например, в цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования. Одно из них – праймериз, проводимые партией уже несколько лет.

Достижение целей СВО и другие задачи

Сохраняется задача и по поддержке специальной военной операции. Именно главы исполкомов партии отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за ее доставку в новые регионы страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым.

Напомнил Дмитрий Медведев и о вовлечении молодого поколения и активистов в деятельности партии. Это нужно, в том числе, и для обновления рядов ЕР.

"Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с "Единой Россией", – подчеркнул председатель партии.

Подготовка к выборам

И, наконец, работа с первичными отделениями партии. По словам Медведева, ведущие секретари первичек сотрудничают со старшими партийцами, видя в этом возможности карьерной лестницы. И это нормально, подчеркнул единоросс.

"Это потенциал для развития всей партии, причем очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идет вся партийная жизнь. Самое главное, там "живут" люди, которые являются избирателями "Единой России", – пояснил Медведев.

Все эти задачи играют важную роль в подготовке партии к следующему выборному циклу в Госдуму. Он призвал мотивировать потенциальных кандидатов, чтобы сформировать "отчетливый яркий образ будущего".

Партия уже начала подготовку к выборам. По словам врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, следующие два года не будут простыми, даже несмотря на хорошие рейтинги партии.

"Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приемные председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром", – подчеркнул Якушев.

Залог эффективной работы – постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.

"Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок", – заключил врио секретаря Генсовета.