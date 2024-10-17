Медведев призвал единороссов готовиться к новым выборам и работать с избирателями
Председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов
17 октября 2024, 18:30, ИА Амител
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с главами региональных исполнительных комитетов. Партийцы обсудили подготовку к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы в ЕР. Подробности передает сайт партии ER.ru.
Не останавливаться на достигнутом
Медведев напомнил коллегами, что партия укрепила свои электоральные позиции во время кампании 2024 года. Итоги выборов показали, что люди консолидировались вокруг главы государства.
"Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди – кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно", – подчеркнул председатель партии.
Он призвал единороссов еще активнее работать с населением. И не забывать о реализации задач, которые поставил президент, и народной программы, принятой партией.
Контроль на всех уровнях
Еще одна задача, которая стоит перед партией, – зафиксировать позиции в регионах и муниципалитетах. А также контролировать формирование бюджета на всех уровнях власти.
"Это одна из ключевых задач для правящей партии. Именно для того чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись, не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальном", – указал Дмитрий Медведев.
Партия занимает топовые позиции во многих ключевых направлениях, например, в цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования. Одно из них – праймериз, проводимые партией уже несколько лет.
Достижение целей СВО и другие задачи
Сохраняется задача и по поддержке специальной военной операции. Именно главы исполкомов партии отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за ее доставку в новые регионы страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым.
Напомнил Дмитрий Медведев и о вовлечении молодого поколения и активистов в деятельности партии. Это нужно, в том числе, и для обновления рядов ЕР.
"Любая партия, любая политическая сила развивается в том случае, если она способна обновляться. Нужно внимательным образом следить, чтобы наши коллеги, даже которые не добились пока впечатляющих результатов, понимали, что их будущее связано с "Единой Россией", – подчеркнул председатель партии.
Подготовка к выборам
И, наконец, работа с первичными отделениями партии. По словам Медведева, ведущие секретари первичек сотрудничают со старшими партийцами, видя в этом возможности карьерной лестницы. И это нормально, подчеркнул единоросс.
"Это потенциал для развития всей партии, причем очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идет вся партийная жизнь. Самое главное, там "живут" люди, которые являются избирателями "Единой России", – пояснил Медведев.
Все эти задачи играют важную роль в подготовке партии к следующему выборному циклу в Госдуму. Он призвал мотивировать потенциальных кандидатов, чтобы сформировать "отчетливый яркий образ будущего".
Партия уже начала подготовку к выборам. По словам врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, следующие два года не будут простыми, даже несмотря на хорошие рейтинги партии.
"Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приемные председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром", – подчеркнул Якушев.
Залог эффективной работы – постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.
"Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок", – заключил врио секретаря Генсовета.
20:01:25 17-10-2024
Капитализм все, умер? Даёшь социальное государство!
20:07:34 17-10-2024
О выборах как таковых не может быть и речи, пока поголовно каждому избирателю не будут предоставлены право и возможность удостовериться лично в том, что его голос не сфабрикован.
Если всё "по-честному", то чего бояться не ахти какого "дорогущего" требования пронумеровать избирательные бюллетени, снабдить их отрывными талонами с подтверждающим номером и опубликовать в интернете соответственно пронумерованные результаты голосования для проверки их непосредственно самими избирателями?
"Доверяя, проверяй!" гласит народная мудрость. Надлежит лишь обеспечить народу условия для самостоятельного контроля вышеуказанным способом!
20:21:11 17-10-2024
Снова трезвый
09:02:47 18-10-2024
Гость (20:21:11 17-10-2024) Снова трезвый ...
Выписанные таблеточки снова пьет
20:26:35 17-10-2024
О выборах как таковых не может быть и речи,,,,,,,,,,Абсолютно с Вами СОГЛАСЕН!!! Спасибо!!!
20:32:06 17-10-2024
А что "ЕР" не хватает того, что уже " на оптимизировала" в медицине, образовании, пенсионном обеспечении, социальной защите???
21:09:07 17-10-2024
А что "ЕР" не хватает того, что уже " на оптимизировала" в медицине, образовании, пенсионном обеспечении, социальной защите???....................................Но 80% за ЕР. ПАРАДОКС. Разума не хватает . Получили дно от тех кому ВЕРИЛИ. Грустно, Товарищи. Мягко говоря.
06:52:50 18-10-2024
Гость (21:09:07 17-10-2024) А что "ЕР" не хватает того, что уже " на оптимизировала" в м... А других партий нет. Жирик тянул на харизме своей - народ хоть немного на шоу покупался. Беззубая КПРФ, под руководством разложившегося на липу и мед Зю? Так его спецом не убирают, а то вдруг попрет. А как Прусакова голову в песок(или декольте) прятала, лишь бы в выборах губера не участвовать? Остальных вообще не видно не слышно.
07:25:04 18-10-2024
Гость (06:52:50 18-10-2024) А других партий нет. Жирик тянул на харизме своей - народ хо... Верно замечено. У нас ЕГ как-то пиар ится, Терентьева часто слышу, в след выборы буду голосовать за его партиЮ, ЛДПР иногда проскальзывает.А вот КПРФ, за которую часто голосовал, не видно и не слышно, превратилась в полностью соглашательскую партию
08:13:04 18-10-2024
Гость. (07:25:04 18-10-2024) Верно замечено. У нас ЕГ как-то пиар ится, Терентьева часто... так на то в этой партии Зю и поставлен, чтобы отвращать от нее избирателей, ведь появись в руководстве партии настоящий лидер, никакими подтасовками выборы не выиграть.
08:51:27 18-10-2024
Гость (08:13:04 18-10-2024) так на то в этой партии Зю и поставлен, чтобы отвращать от н... смена Зю ничего не решит уже. Партия развалена и даже не имитирует борьбу за власть, избиратели растеряны. Количество пенсионеров сокращается (а это основная категория, голосующих по инерции за КПРФ). Молодежи чужды идеи и романтика коммунизма. Сами же партийцы точно не будут шевелиться из-за страха, что их оторвут от кормушки
08:28:21 18-10-2024
На выборы больше не нагой!, зачем участвовать в том чего нет!!!, без меня!
ЕР - Вы оккупировали все органы власти!- что Вам (кто) мешает работать, выполнять обещанное?????????