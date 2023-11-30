"Единая Россия" провела в Ростове первую дискуссионную площадку в преддверии съезда

Ее участники рассказали о том, что они вкладывают в понятие "гордость"

30 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Дискуссионная площадка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" провела на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области первую из трех дискуссионных площадок в преддверии съезда – "Горжусь Россией", сообщает сайт партии ER.ru.

Гордимся и прошлым, и настоящим

"Россия – это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, открывая работу площадки.

Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим, добавил политик. Россия сегодня – это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире.

Турчак отметил, что последние два года для всех жителей страны стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

"В очередной раз десятки стран Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Идет борьба за будущее страны и наших детей", – сказал Андрей Турчак.

По его словам, с началом СВО на "Единую Россию" лег груз особой ответственности, и партия оказывает поддержку новым регионам, бойцам и их семьям.

Андрей Турчак на дискуссионной площадке / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Принципиальная позиция

"Единая Россия" – это партия президента. С первого дня мы – партия Победы. Это было и останется принципиальной позицией. Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений", – напомнил он.

Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено спецтехники на сумму более 8,5 млрд рублей.

При этом партия не отказалась от текущих задач в регионах и обеспечила исполнение наказов по народной программе.

Дискуссионная площадка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Победа в головах

Секретарь Генсовета подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь – в головах молодежи.

"Победа в головах – это первое условие побед на фронте, побед в науке, на производстве, в мирном строительстве. И во многом мы эту победу уже одержали. Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодежь – это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтеров по всей стране", – сказал он.

Председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов подчеркнул, что современная молодежь из "книжных детей" превратилась в деятельных патриотов.

"Более трех тысяч мальчишек и девчонок прошли через нашу гуманитарную миссию. И возвращаются во второй, третий, четвертый раз, потому что еще большой объем работы нужно выполнить. Более сотни наших волонтеров пошли служить Родине с оружием в руках. Я горжусь нашими мальчишками и девчонками, которые делают такую сложную и важную работу. Горжусь тем, что на них можно положиться", – отметил Антон Демидов.

Дискуссионная площадка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех ее жителей. Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов подчеркнул, что это – одна из побед страны.

"Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа – это победа России. Если бы не решение президента, неизвестно, какая бы участь ожидала всех нас. Наш президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы – вместе с президентом", – добавила учитель истории из Севастополя Елена Лозина.

Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы. И нельзя о них забывать.

Дискуссионная площадка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"