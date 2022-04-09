Обь в районе Нового моста в Барнауле очистилась ото льда

На Оби в районе речного вокзала в Барнауле днём 9 апреля тронулся лёд, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

На кадрах видно, как большие и маленькие льдины уносит течением в сторону Старого моста. За происходящим при этом наблюдают жители города.

При этом, судя по трансляции, которую ведёт «Катунь 24», называть происходящее ледоходом ещё рано: река просто очистилась от большей части льда перед Новым мостом.

Скриншот из трансляции «Катуни 24»

По данным AllRivers, уровень воды в реке Обь по гидропосту в Барнауле за сутки поднялся на 12 см и составляет 176 см.

Ранее в краевом ГУ МЧС прогнозировали, что в 2022 году ледоход на Оби в Барнауле начнётся 9 апреля. Это случится на 6-8 дней раньше среднемноголетних наблюдений, говорили в ведомстве.