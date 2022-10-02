На Алтае хотят принять кодекс поведения туриста

В Республике Алтай планируют принять кодекс поведения туриста для защиты от загрязнения природы и сакральных для местных жителей территорий, сообщил замруководителя Ассоциации гидов-инструкторов и экскурсоводов региона Айас Тодошев в ходе экологического форума «Нить природы».

По его словам, в таком документе необходимо создать пункт об обязательном изучении национальных особенностей и традиции и внимательном отношении туристов к наследию региона. Распространять информацию собираются через туроператоров (в том числе гидов-инструкторов и экскурсоводов), навигационные системы и аудиогиды, а также в самолётах.

«При приближении к таким местам навигационная система или аудиогид предупреждали бы туристов о близости сакрального места и необходимости соответствующего поведения в нём. Также можно поработать с авиакомпаниями, чтобы пассажиров на борту по прибытии в регион информировали о необходимости соблюдения экологических требований. Это всё необходимо для того, чтобы предотвратить конфликт с местным населением», — цитирует его ТАСС.

По данным Тодошева, ежегодно Горный Алтай посещают больше 2 млн туристов. При этом после себя они оставляют огромное количество мусора, а также прикрепляют ленточки на деревьях и пишут на скалах, в том числе в сакральных для алтайцев местах.

В сентябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Горный Алтай самым чистым регионом России, однако и там, по её словам, «не без чёрных пятен».