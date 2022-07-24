Названы самые грибные места в Алтайском крае

Подписчики сообщества «Грибники Барнаула и Алтайского края» рассказали о грибных местах региона. Выбрали ключевые локации для успешной «тихой охоты».

• Тальменский район, примерно в 15 км от села Ларчиха, если ехать через Староперуново. «В лесу почти одни лисички, валуи и всякие сыроежки, поспевает брусника», — указала женщина.

• Ребрихинский район, села Ребриха, Рожнев Лог и Белово;

• Тюменцевский район, ориентир Сосновка-Березовка; • Зональный район, село Соколово;

• Павловский район, село Павловск. Впрочем, некоторые отмечают, что найти грибов в этом месте не удалось, другие же делятся снимками с впечатляющим «уловом»;

• Барнаульский бор. «Мест не выдаю, иначе будет весь город», — отметила одна из подписчиц. Другой пользователь указал, что найти в Барнаульском ленточном бору можно белый гриб, грузди, сыроежки и горчак;