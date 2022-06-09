Республика Алтай вошла в число регионов с повышенной нормой природного облучения

Наиболее высокие уровни природной радиации наблюдаются в регионах, стоящих на породах с содержанием радиоактивных элементов: родона, радия и урана. Среди таких регионов — Республика Алтай.

Об этом «Газете.ру» сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии природных источников Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора Татьяна Кормановская.

«Например, Карелия — „гранитная республика“, отдельные районы Ленинградской области, например, Выборгский район. Там часто выявляются скважины с повышенным содержанием природных радионуклидов. Республика Алтай — горный регион, там очень высокое природное содержание радона в почве. Город Балей в Забайкальском крае стоит на тектоническом разломе, там проводится добыча моноцитового песка. В зданиях Балея высокое содержание радона, и даже есть программа переселения целого города. Часть города уже отселили», — рассказала специалист.

Также, продолжает Кормановская, в 2021 году источники с превышением по радону удалось обнаружить в Магаданской и Челябинской областях.

Кроме того, около 10 лет назад в Тверской области фильтры, через которые проходила вода, накопили много радионуклидов, поскольку их вовремя не меняли.