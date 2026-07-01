Экономика горит? Как отразится топливный кризис в России на стоимости товаров в магазинах

Транспортные расходы перевозчиков растут, Центробанк обеспокоен возможным ростом инфляции, отмечают эксперты

01 июля 2026, 14:56, ИА Амител

Топливо / amic.ru / Екатерина Смолихина

Острые проблемы с топливом, возникшие в России из-за систематических ударов беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям, могут оказать негативный эффект на общую экономическую ситуацию в стране, не исключают наблюдатели.

Дорожающие автоперевозки грозят спровоцировать рост цен на товары в магазинах и усложнить реализацию крупных инфраструктурных проектов. При этом эксперты затрудняются пока оценить, принесут ли позитивный результат правительственные меры по стабилизации ситуации. Подробности — в материале amic.ru.

"Будет сложнее, чем сейчас"

Регулярные атаки БПЛА на предприятия топливно-энергетического комплекса в различных регионах России, пожары длительностью порой в несколько дней принесли негативный результат — в конце июня логистические компании стали уведомлять отправителей и получателей товаров о повышении цен на свои услуги. Что особенно неприятно — расценки стали подниматься на крайне важном для РФ китайском направлении. Объяснение простое: из-за очередей на автозаправках (некоторым водителям приходилось ожидать своей очереди едва ли не сутками) снижался суточный пробег, а также частота и предсказуемость рейсов, пишет "Коммерсантъ".

Наряду с этим изменились цены на топливо — так, цена на дизель в международных перевозках выросла с 70–72 руб. до 77–90 руб. за литр, сообщил изданию учредитель логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.

Кроме того, отпускающие "горючку" предприятия уменьшили традиционные скидки для бизнеса — если раньше они достигали 16% (в зависимости от объема покупки), то в последние месяцы упали до 3,5%. В худшем положении оказались индивидуальные предприниматели, которые особых льгот в этом плане не имеют и ощущают на себе все трудности в связи с действующими лимитами отпуска бензина для физических лиц.

В то же время участники рынка перевозок не ожидают значительного перетока клиентов на железнодорожные маршруты, поскольку автоперевозки по-прежнему имеют преимущество в плане гибкости маршрутов и скорости.

Ребельский также сообщил, что сдвигаются сроки поставок из-за сложностей в планировании движения транспорта.

«В связи с тем, что опять же нехватку топлива мы видим тоже в Сибири, когда транспортное средство идет по территории России. В целом динамика такова, что ситуация, наверное, будет чуть сложнее сейчас. Пока в моменте это не критично. Мы не видим того, чтобы парки простаивали либо транспортные компании, наши партнеры, как-то жаловались на то, что у них нет возможности обслуживать свой транспорт и, соответственно, осуществлять заказы. Но видим определенную напряженность, потому что нет в моменте определенности», — рассказал он Business FM.

Нефтяникам следует поторопиться

Впрочем, серьезной альтернативы автодорогам для поставщиков товаров сегодня нет, замечает экономист Олег Петров, ведущий телеграм-канала "Реальный сектор".

«Конечно, теоретически есть еще железная дорога, но доставка по ней грузов может быть гораздо дольше по времени и дороже. Также стоит учесть требования к перевозкам по "железке" в контейнерах. Грузы нужно скомпоновать, отправить по расписанию, а в дороге возможны задержки, учитывая рост объема пассажирских перевозок у РЖД в период отпусков. Что касается речного транспорта, то им далеко не везде можно воспользоваться».

Эксперт сомневается, что нормализация ситуации с бензином, о которой говорил президент, позволит снизить цены на автоперевозки:

«Вряд ли компании пойдут на их снижение. Не думаю, что упадут и цены на товары — даже если это случится, то не слишком значительно. Бензин и дизель у нас дорожают в любом случае. Изменить ценовую ситуацию сможет разве что окрик антимонопольной службы».

Что будет дальше с ценами на бензин, как топливные трудности отразятся на ценниках в магазинах и в целом на инфляции, во многом зависит от того, в какие сроки нефтеперерабатывающие предприятия смогут восстановить объемы производства, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

«Если судить по открытым данным, из-за многочисленных атак на НПЗ к настоящему времени производство у них снизилось не менее чем на 15–20%. Как видим, объемы ущерба уже превысили прошлогодние. Конечно, локально предпринимаются различные меры для стабилизации ситуации — действует запрет на экспорт, снижаются экологические требования, активизируется импорт и т.д. Однако для нормализации положения дел необходимо восстановление объемов нефтепереработки», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Ремонт и защита спасут от подорожания?

Чтобы не допустить серьезного влияния топливного кризиса на стоимость товаров и услуг, нефтяникам нужно как можно быстрее провести ремонт и найти средства защиты от новых нападений, продолжает Сергей Кауфман:

«В большинстве случаев (хотя и не во всех) НПЗ можно отремонтировать в срок от пары недель до пары месяцев, но гораздо важнее гарантировать отсутствие новых повреждений. На этом фоне большим успехом для РФ было бы достижение энергетического перемирия, но сейчас разговоров о нем не ведется».

Если получится нормализовать производство в ближайшие месяцы, то по итогам года рост цен на бензин может составить менее 10%, предполагает собеседник:

«В целом такой показатель предполагает отсутствие роста или даже снижение относительно текущего уровня. Однако в случае продолжения ударов по НПЗ годовой рост цен может даже превысить прошлогодние уровни».

Эксперт уверен, что сейчас у Минэнерго есть средства для того, чтобы сбить цены на дизель:

«В обычной ситуации Россия экспортирует порядка 40% производимого дизеля, так что, даже при текущем снижении производства запас прочности сохраняется. На этом фоне эффективной мерой был бы запрет на экспорт дизтоплива или введение квот на экспорт — и такие меры сейчас уже обсуждаются, можно ожидать их введения в скором времени. Это устранит нехватку дизеля на внутреннем рынке и позволит ценам в рознице снизиться на 2–3% относительно текущих аномально высоких значений».

Инфляция пошла на подъем

Правительству не следует медлить с принятием решений, поскольку влияние сложностей с горючим уже отражается на инфляционных процессах, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

«После необычно низкой инфляции в апреле (0,14% по сравнению с предыдущим месяцем и 5,58% относительно уровня того же периода прошлого года) и в мае (0,17% и 5,31%) недельные данные за июнь показывают ее заметное ускорение. Причем повышение стоимости топлива, наряду с подорожанием плодоовощной продукции, стало главной причиной этого роста», — сообщила она amic.ru.

На фоне продолжающихся атак беспилотников наблюдаются негативные явления в промышленности, замечает Ольга Беленькая:

«Если в январе — апреле 2026 года промышленное производство в стране выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, то в мае оно снизилось на 0,7%. Падение производства кокса и нефтепродуктов в мае составило 13,5%. Как сообщал "Коммерсантъ", по состоянию на 25 июня в 24 регионах России введены ограничения на продажу горючего. Правда, на днях вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство уже разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны».

Беспокойство возможным всплеском инфляции, кстати, выражал Банк России, в недавнем пресс-релизе которого отмечалось, что "выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива".

Грядущее повышение цен на товары в магазинах Олег Петров считает практически неизбежным:

«Если стоимость перевозок поднялась на 10%, то спустя некоторое время товары в магазинах подорожают примерно на 15%, поскольку отправители грузов закладывают в стоимость услуг еще и риски. Они понимают, что ситуация с бензином вряд ли скоро улучшится, очереди на заправках пока никуда не денутся — соответственно, становятся дольше и дороже контакты между цепочками производителей и продавцов».

В целом ситуация для экономики складывается довольно неприятная, делает вывод Олег Петров: