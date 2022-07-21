Алтай планируют вывести в лидеры по производству органических продуктов

В Алтайском крае планируют создать кластер по производству органических продуктов, пишет «Российская газета».

«Органические продукты» — экологические чистые продукты, при производстве которых соблюдается ряд норм, в том числе использование натуральной упаковки. В России уже разработана стратегия развития рынка органической продукции.

«Стратегия предусматривает целый комплекс мер поддержки отрасли, в том числе создание кластеров, где будет сосредоточена вся необходимая для производителей инфраструктура — логистика, сертификация, образование. И Алтайский край — один из тех регионов, где планируют организовать такой кластер», — отмечает издание.

Глава Алтайпищепрома Александр Большаков уверен, что у края есть все возможности для развития органического производства. По его оценкам, около 40% производимых в регионе пищевых продуктов уже соответствует предъявляемым требованиям.

«Поэтому нужно их сертифицировать и продвигать на рынке именно как органические, ведь такие продукты имеют более высокие потребительские качества и более высокую добавленную стоимость. Но пока этот процесс в крае идет медленно. Чтобы его ускорить, нужна господдержка в льготном кредитовании и в продвижении на рынке», — подчеркнул Большаков.

Но есть и проблема. По словам Игоря Пляко, занимающегося производством и реализацией органической крупы, вырастить качественную органику — не проблема, а вот выгодно продать с хорошей прибылью — трудно.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева уверена, что в России необходимо развивать рынок органической продукции. Сейчас не все потребители могут отличить «зеленые» продукты от «серых». Очень часто покупателей вводят в заблуждения слова «эко», «био» и «органик» на упаковке. Но в Госдуму уже внесен законопроект, который приравнивает все эти слова к обозначению органической продукции, и использовать их смогут только сертифицированные производители.