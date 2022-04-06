Intel приостановил работу в России
Один из крупнейших мировых производителей процессоров свернул всю деловую активность в России
Компания Intel, являющаяся одним из самых крупных мировых производителей микропроцессоров, заявила о немедленном прекращении своей бизнес-активности на территории России. Об этом говорится на официальном сайте разработчика.
Эта информация последовала за принятым недавно решением о приостановлении всех поставок клиентам компании в Россию и Белоруссию.
При этом в Intel отметили, что работают над поддержкой сотрудников, в их числе более тысячи специалистов из России.
В конце февраля сообщалось, что компании Intel и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию из-за геополитической обстановки и ситуации, связанной со специальной военной операцией РФ на Украине.