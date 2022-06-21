Курс доллара упал ниже 54 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вечером 21 июня упал ниже отметки 54 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Последний раз такая цена наблюдалась летом 2015 года.

Евро опустился ниже 57 рублей, что также является минимумом за семь лет.

Напомним, что рубль продолжает укрепляться в последние недели на фоне резкого снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортёров, обусловленного санкциями.

Напомним, что недавно вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, а оптимальный курс — 70-80 рублей за доллар. Он рассказал, что на экспертном уровне ведётся дискуссия о возможном переходе на таргетирование курса национальной валюты. При этом в самом регуляторе выступают против подобного подхода.