Миллиарды в уме. Почему "Бирюзовая Катунь" за 15 лет не смогла стать туристическим "якорем" края

Ровно 15 лет назад — 3 февраля 2007 года — правительство РФ подписало постановление “О создании на территории Алтайского района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа”. Эта ОЭЗ получила название “Бирюзовая Катунь” — по имени уже работающей там туристической базы. Тогда зона стала одной из семи в России.

Проект Алтайского края был грандиозным: к 2012 году “Бирюзовая Катунь” должна была иметь возможность принять не менее 3500 туристов, планировалось создать около 2200 рабочих мест. Объём будущих вложений инвесторов оценивался более чем в 8 млрд рублей. Но к запланированным показателям даже не приблизились и к 2022 году. Amic.ru проанализировал историю “Бирюзовой Катуни”, чтобы разобраться, что же пошло не так, и понял: возможно, ожидаемые результаты изначально были недостижимы.

Ожидание: миллиарды рублей, миллионы туристов

Когда решение о создании ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” в 2007 году было принято, власти Алтайского края начали разрабатывать проект освоения территории. Его заказали немецкой компании Roland Berger Strategy Consultants. По данным “Бизнес-журнала” (май 2008 года), который ссылался на информацию Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, общая стоимость реализации проекта должна была превысить 15,4 млрд рублей, из которых 8,6 млрд отводилось на частные инвестиции. Назывались и ещё более впечатляющие планы: 30 млрд рублей частных инвестиций (возможно, за более длительный срок).

Новости

Экономика Туристическую зону "Бирюзовая Катунь" Алтай презентует первым

Более 7 млрд рублей должны были составить вложения в инфраструктуру со стороны федерального, регионального и местных бюджетов. На эти деньги планировалось построить линии электропередачи, газопровод, водозабор, мост, дорогу и реконструировать аэропорты Барнаула и Бийска. Потенциальный общий турпоток двух соседних турзон — “Бирюзовой Катуни” и “Алтайской долины” (Республика Алтай) — немецкие разработчики оценили в 2,5-3 миллиона человек в год.

Губернатор Александр Карлин презентует проект “Бирюзовой Катуни”. 2008 год

“Особенность “Бирюзовой Катуни” заключается в том, что она может принимать туристов и зимой, и летом, что является её неоспоримым плюсом и отличием”, — говорил в 2008 году губернатор края Александр Карлин на презентации проекта чиновникам Минэкономразвития и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Первыми резидентами с плановыми вложениями 3 млрд рублей назвали шесть компаний: “Алтай-Известь+”, “СКИ-комплекс”, “Ермак”, “Анте”, “Жемчужина Катуни”, “Грин-парк”. Сейчас, по данным сайта АО “Особые экономические зоны”, в резидентах числятся лишь первые три компании.

Что предполагает статус резидента Особой экономической зоны:

— налог на прибыль 15,5% вместо 20%;

— налог на имущество 0% в течение 10 лет вместо 2,2%;

— налог на землю 0% в течение 5 лет вместо 1,5%;

— подведённую коммунальную инфраструктуру.

Первые препоны

Туристов “Бирюзовая Катунь” к моменту создания ОЭЗ уже принимала: там работала одноимённая база. Но ускоренного развития территории как особой экономической зоны не происходило — как, впрочем, и по всей России.

Новости

Экономика «Бирюзовая Катунь» или город-курорт Яровое: во что надо вкладывать деньги?

В феврале 2010 года ответственный за инвестиции вице-губернатор Алтайского края Михаил Щетинин называл “Бирюзовую Катунь” единственной действующей ОЭЗ в стране, где проектировались и строились объекты. Однако в работе с резидентами, говорил Щетинин, случились проблемы. Их на тот момент было девять, они уже вкладывали деньги в строительство гостиниц, открывали туристические объекты. Но резидентами и получателями льгот не становились из-за бюрократических проволочек, вызванных ликвидацией федерального агентства по управлению ОЭЗ. Бизнес-планы инвесторов одобрили в регионе, но итоговые заявки на резидентство должен был рассматривать уже на федеральном уровне специальный экспертный совет, который не был создан.

“Бирюзовая Катунь” в проекте 2008 года

“Таким образом, сложившаяся ситуация не позволяет потенциальным резидентам оперативно начать работу по реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет более 3,8 млрд рублей”, — сетовал Михаил Щетинин спустя три года после создания “Бирюзовой Катуни”.

В момент подготовки материала amic.ru Михаил Щетинин был недоступен для комментариев. По неподтверждённой информации СМИ, он задержан правоохранительными органами во время работы проректором Московского государственного университета пищевых производств. Его телефоны сейчас отключены.

Инфраструктура запоздала на годы

Проблема с присвоением инвесторам статуса резидента “Бирюзовой Катуни” через некоторое время решилась. Но те 3,8 млрд так никто и не вложил. Потому что бизнес, желавший развиваться в ОЭЗ, столкнулся и с другими проблемами.

За бюджетные деньги к “Бирюзовой Катуни” должны были подвести всю инфраструктуру — воду, газ, электричество и другое. Энергоресурсы и какие-то коммунальные сети у территории были, но для крупных инвесторов этого не достаточно, вспоминает один из резидентов, работавших в ОЭЗ в 2010-2013 годах.

Новости

Прочее Алтайская турзона «Бирюзовая Катунь» приросла фуд-центром и галереей «Простор»

Действительно — большую электроподстанцию у “Бирюзовой Катуни” запустили в конце 2015 года. Очистные сооружения в турзоне ввели в эксплуатацию только во второй половине 2017 года. А газ до ОЭЗ довели и вовсе весной 2019 года, хотя планировали в 2010-м.

Между тем руководство Алтайского края ожидало именно крупных инвесторов и активно их зазывало в турзону. “Бирюзовую Катунь” продвигали на всех крупных туристических выставках: “Интурмаркет”, MITT, ITB в Берлине и других. Но развиваться в ОЭЗ соглашались только относительно небольшие компании — с объёмом инвестиций по 100-150 млн рублей. Губернатор Александр Карлин этим был недоволен. В 2015 году, например, он публично раскритиковал руководителя ОЭЗ “Бирюзовая Катунь”, которым в то время был Алексей Репин, за не слишком большие обещанные вложения инвесторов.

“600 млн рублей на пятерых, по 120 млн рублей на одного — это не “якорь”, это пушинка с одуванчика. <...> 120 млн — что это? Даже мини-отель не построишь. Опять тарзанки развешивать? Опять шалаши строить? Вот у нас работает Hilton, порядок цифр по инвестициям — миллиарды. Вот это мировой бренд. А вы — 120 миллионов… Мы с вами договаривались, что это площадка для серьёзных инвестиций, а не для маленького бизнеса”, — возмущался Карлин.

К слову, Hilton в Алтайском крае тоже так и не построил свой отель: ни в Белокурихе, ни в Барнауле. Как и в “Бирюзовой Катуни” тогда не появилось крупного бизнеса.

Искусственное озеро в “Бирюзовой Катуни”. Фото Екатерины Смолихиной

Спустя год уже и сам Александр Карлин, очевидно, разочаровался в перспективе иностранных инвестиций в “Бирюзовую Катунь”. В интервью ТАСС он сказал: “К сожалению, иностранный инвестор, особенно на востоке нашей страны, очень осторожен, когда речь идёт об инвестициях не в углерододобывающую отрасль”.

Крупные не идут, мелкие боятся

С иностранцами в алтайской турзоне не задалось и потом. Один из последних случаев, когда краевое туристическое руководство пыталось привлечь зарубежных инвесторов, был в 2017 году: тогда начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров обсуждал с германской компанией возможность создания культурно-развлекательного комплекса “Альпийская деревня” с гостиницей и экстремальным аттракционном “Родельбан”. Как сообщается в отчёте о работе российских ОЭЗ за 2020 год, у “Бирюзовой Катуни” был лишь один иностранный инвестор. И мегапроектов в турзоне так и не появилось.

“Чтобы инвестор решил развиваться на той или иной территории, ему важна взаимосвязь инфраструктуры: газ, электричество, вода, канализация, чтобы они дополняли друг друга и вовремя были реализованы в том объёме, которые требуются на определённом этапе. Это, возможно, не получилось реализовать при развитии “Бирюзовой Катуни”. Налоговые преференции — важный инструмент в развитии туризма. Но для инвестора больше важна уверенность в стабильном потоке туристов, наличие сопутствующей инфраструктуры в регионе, понимание, какой именно целевой потребитель придёт к ним”, — объяснил amic.ru доктор географических наук, проректор АлтГУ по научному и инновационному развитию Александр Дунец.

“Бирюзовая Катунь”. Фото Екатерины Смолихиной

Стабильный поток туристов — что и нужно инвесторам для гарантии окупаемости вложений — в “Бирюзовой Катуни”, как и в большинстве алтайских туристических мест, тоже пока проблема. Владелец одной из компаний-резидентов турзоны сказал amic.ru, что даже в летний сезон год к году могут отличаться. “Иногда ошибаешься с тем, какое количество персонала тебе нужно нанять для работы”, — сетует предприниматель.

“Действительно привлекательным и окупаемым бизнесом, а не самозанятостью, может стать гостиница примерно на 100 мест и выше. Но надо понимать, что построить такое — это дорого. А когда окупятся такие вложения, предсказать невозможно. Поэтому если взять кредит, то могут возникнуть проблемы”, — рассказал amic.ru бывший резидент “Бирюзовой Катуни”.

Хотели всё и сразу

Несколько раз “Бирюзовой Катуни” “доставалось” от контрольных органов: в 2018 году Счётная палата РФ назвала алтайскую турзону неэффективной, заявив о ряде нарушений и отсутствии отдачи вложенных в инфраструктуру государственных денег. Помимо прочего, аудиторы сообщили, что часть построенных объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории “Бирюзовой Катуни” не эксплуатируется из-за избыточной мощности, не соответствующей реальным потребностям ОЭЗ.

Действительно, по данным итогов развития ОЭЗ за 2020 год, которые подвели в Минэкономразвития РФ, созданная в “Бирюзовой Катуни” газовая инфраструктура используется лишь на 4,6%, энергетическая — чуть меньше 10%.

Очередь на въезд в “Бирюзовую Катунь”, 2019 год. Фото Екатерины Смолихиной

Но это говорит скорее о том, что при разработке “Бирюзовой Катуни” власти завысили ожидания, изначально нацелившись на крупных инвесторов, которые должны прийти сразу же, сказал amic.ru собеседник, некогда близкий к краевому туристическому руководству. Эту идею подтверждает и доктор географических наук Александр Дунец.

“Должна продумываться этапность развития проекта. В виде программирования, когда мы видим концепцию и варианты её реализации с учётом развития ситуации. Любой проект может ставить грандиозные цели, но мы не всегда учитываем, что может меняться социально-экономическая ситуация. Проект ведь рассчитан не на два года. И когда в России и мире возникли проблемные ситуации, стало сложнее привлекать инвесторов”, — говорит Дунец.

Новости

Прочее "Бирюзовая Катунь" является наиболее успешной туристской ОЭЗ – губернатор

Возможно, проблема в привлечении инвесторов была и в том, что власти края решили вести одновременно слишком много крупных проектов, говорит предприниматель из Алтайского района, близкий к руководству муниципалитета.

“Практически одновременно в крае начали развивать и “Белокуриху-2”, которая тоже требовала серьёзных вложений и инфраструктуры. Может быть, акцент размылся между двумя крупными проектами, из-за того что руководство “Курорта Белокурихи” тоже очень хотело привлечь инвесторов на свои строящиеся объекты”, — сказал собеседник amic.ru.

В 2021 году деятельностью “Бирюзовой Катуни” активно интересовалась прокуратура. С резидентами ОЭЗ встречались замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин и прокурор Алтайского края Антон Герман. Резиденты, говорится в официальных сообщениях правоохранительного органа, рассказали прокуратуре, что развитие турзоны идёт медленно из-за слабой инфраструктуры, фискального давления и недостаточной активности властей края при продвижении туристических услуг. Нет в “Бирюзовой Катуни” и стабильного интернета, из-за чего невозможна безналичная оплата. Прокуроры обещали провести проверку.

И всё-таки она эффективна

Сейчас в России функционирует десять особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Две — на Байкале: в Иркутской области и Республике Бурятия, по одной — в Алтайском крае и Тверской области. Остальные шесть — на Кавказе. Созданные в 2007 году ОЭЗ в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Республике Алтай и Калининградской области ликвидированы.

В отчёте Минэкономразвития РФ за 2020 год ОЭЗ “Бирюзовая Катунь” находится на втором месте по эффективности в стране с показателем 93% за 2020 год и 81% за всю историю турзоны. Поэтому при всех проблемах её можно назвать лучшей из имеющихся в России.

Праздник “Алтайская зимовка” на “Бирюзовой Катуни”. 2018 год. Фото Екатерины Смолихиной

Но если посмотреть на абсолютные результаты и соответствие их изначально заявленным планам, то цели не были достигнуты даже приблизительно.

Новости

Прочее ОНФ отметил эффективность турзоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае

На конец 2020 года “Бирюзовая Катунь” имела 24 резидента, из которых один иностранный. На данный момент в турзоне создано 118 рабочих мест (в 2008 году расчёт был на 2200 работников). Инвесторы к 2021 году вложили лишь 1,676 млрд рублей частных средств, что далеко даже от 3 млрд, которые власти края ждали в первые годы, и ещё дальше от 8,7 млрд. Выручка от их деятельности на данный момент составила 219 млн рублей, а объём уплаченных налогов в отчёте вовсе обозначен отрицательными величинами. При этом вложенные средства федерального бюджета составили 4,152 млрд рублей, регионального и муниципального — 460 млн рублей.

АО “ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь” предоставила amic.ru данные о резидентах на 2022 год. Сейчас в турзоне числится 25 компаний. Объём вложенных инвестиций за весь период работы ОЭЗ — 1,8 млрд рублей. За 2019-2021 годы убыло шесть резидентов, прибыло семь компаний.

“Возможно, относительно официальных минимальных целевых показателей “Бирюзовую Катунь” и можно назвать приблизительно эффективной. Но если посмотреть на реальную картину, то это далеко не так. Сейчас мы видим, что благодаря большим государственным инвестициям, большим усилиям по продвижению этого проекта, организации там крупных мероприятий “Бирюзовая Катунь” стала действительно местом притяжения. И это удалось сделать. Но очевидно, что турзона не стала тем, ради чего она создавалась”, — сказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

Проиграли конкуренцию

Жизнь акционерного общества “ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь" спокойной назвать нельзя. С 2008 года там сменилось шесть директоров. А суды по разным причинам идут почти не прекращаясь. В 2019 году “Бирюзовую Катунь” пыталась обанкротить налоговая служба из-за долга в 5,7 млн рублей. Но в иске было отказано.

Новости

Прочее Суд закрыл дело о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Само АО “ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь” постоянно судится с резидентами, которые не выполняют обязательств или не ведут деятельность вовсе, хотя числятся инвесторами турзоны. Только за 2021 год в отношении компаний-резидентов подано пять исков: с предпринимателей требуют штрафы суммой до 5 млн рублей.

Один из таких резидентов рассказал amic.ru, что действительно планировал масштабный проект по строительству туристического комплекса, но главный инвестор вдруг отказался вкладывать деньги. “Отсюда и невыполненные обязательства”, — говорит он.

Виктор Томенко, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Республики Алтай Александр Бердников на “Сабантуе” на “Бирюзовой Катуни”. 2018 год. Фото Антона Федотова

Но некоторые резиденты сами разочаровываются в перспективах их бизнеса в “Бирюзовой Катуни”. Как рассказал amic.ru собеседник, ранее близкий к туристическому руководству региона, турзона развивалась как преимущественно пляжная, а центральным объектом всё же было искусственное озеро.

“Ещё десять лет назад в соседних регионах Сибири не было нормальных пляжей. Поэтому турпоток действительно мог быть приличным, хотя и сезонным. Но сейчас ситуация изменилась. У “Бирюзовой” появились конкуренты даже в непосредственной близости — взять хотя бы Аю, где построили большой комплекс с ресторанами, спа-зоной и другими развлечениями. Там это делали инвесторы за свои деньги. У “Бирюзовой Катуни” же был расчёт на несколько мелких резидентов, которые должны были сформировать комплекс. Но это удалось не вполне”, — говорит собеседник.

“Возможно, всё впереди”

Сейчас, по мнению эксперта, одним из главных мест притяжения остаётся Тавдинская пещера, но вряд ли она способна привлечь сотни тысяч туристов.

“Главная проблема и “Бирюзовой Катуни”, и других аналогичных турзон в том, что они создаются не там, где уже есть большие потоки туристов, а там, где власти хотят, чтобы они появились”, — говорит Владимир Семёнов.

Тавдинская пещера. Фото Екатерины Смолихиной

Кроме того, алтайская турзона пока остаётся сезонным курортом. Зимой туристы, желающие горнолыжных развлечений, скорее предпочтут развитый Шерегеш или расположенный рядом Манжерок, говорит один из резидентов. Строительство горнолыжного склона у “Бирюзовой Катуни” пока лишь в перспективе.

“Бирюзовая Катунь” сейчас похожа на автомобиль, где есть работающий мотор, и если подлить бензина, то он тарахтит и может как-то ехать. Но нового хорошего двигателя у него нет. Поэтому он стоит и давно не заводится, а сверху уже насыпало снега. Нужен мощный “якорь”, тогда “Бирюзовая” может стать чем-то большим, чем сейчас”, — привёл метафору руководитель туристического агентства.

Новости

Экономика Инвестор вложит 150 млн рублей в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь"

Но сказать, что “Бирюзовая Катунь” как проект не реализовалась совсем, нельзя, отмечает доктор географических наук Александр Дунец.

“У других регионов создать туристическую зону не получилось совсем. А у нас это место всё же пользуется спросом, сюда привозят гостей, здесь проходят крупные мероприятия межрегионального уровня. Поэтому, возможно, у “Бирюзовой Катуни” всё впереди. Только на это потребуется больше времени, чем планировалось и хотелось бы”, — сказал Александр Дунец.