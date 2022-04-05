Минфин США не разрешит России выплачивать госдолг долларами с американских счетов

Минфин США не разрешит России выплачивать госдолг долларами, которые лежат на счетах государственных учреждений в американских институтах. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя финансового ведомства.

Источник рассказал журналистам о том, что данное правило начнёт действовать с понедельника, однако не привёл никаких дополнительных уточнений.

На запросы российских журналистов с просьбой прокомментировать эту инициативу в Минфине США не ответили, отмечает ТАСС.