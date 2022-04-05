Минфин США не разрешит России выплачивать госдолг долларами с американских счетов
Представители финансового ведомства отказываются от уточняющих комментариев
5 апреля 2022, 09:49, Илья Звягинцев
Минфин США не разрешит России выплачивать госдолг долларами, которые лежат на счетах государственных учреждений в американских институтах. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя финансового ведомства.
Источник рассказал журналистам о том, что данное правило начнёт действовать с понедельника, однако не привёл никаких дополнительных уточнений.
На запросы российских журналистов с просьбой прокомментировать эту инициативу в Минфине США не ответили, отмечает ТАСС.
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