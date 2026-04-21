Барнаульский водоканал продолжает модернизацию водопроводных и канализационных сетей

На обновление инфраструктуры и объектов в 2026 году направят более 1,5 млрд рублей

21 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Чкалова в Барнауле / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал продолжает масштабное обновление систем водоснабжения и водоотведения. В 2026 году предприятие планирует вложить в содержание, ремонт и развитие сетей и объектов более 1,5 млрд рублей.

Инвестиции растут

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что предприятие последовательно увеличивает объем вложений и расширяет программу модернизации.

«Если в 2020 году на выполнение производственной и инвестиционной программ мы направили 517 млн рублей, то в прошлом году — уже свыше миллиарда. А в текущем году объем инвестиций в 1,5 раза превышает объем вложений 2025 года», — рассказал он.Несмотря на серьезный износ коммунальной инфраструктуры, такая последовательная работа заметно повысила надежность городских систем водоснабжения и водоотведения. Если в 2005 году на 100 км водопроводных сетей приходилось 107 аварий, то по итогам 2025 года этот показатель снизился до 38. При этом зона обслуживания водоканала за эти годы, наоборот, расширилась: протяженность водопроводных линий выросла с 839 до 1353 км за счет сетей пригородных поселков и ранее бесхозяйных коммуникаций.

После вхождения барнаульского водоканала в группу компаний "Росводоканал" в 2005 году предприятию удалось добиться и других заметных результатов. За это время потери воды сократились в 2,4 раза, а расход электроэнергии — в 1,9 раза. Сэкономленные ресурсы направили на дальнейшую модернизацию изношенных объектов и поэтапное обновление инфраструктуры.

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Красный текстильщик в Барнауле / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

Строительство и модернизация

В 2026 году специалисты планируют привести в порядок, реконструировать и построить с нуля более 15 км водопроводных и канализационных линий, отметил генеральный директор. Однако в компании подчеркивают, что одной заменой сетей проблему не решить.

«Важнейшую роль в обеспечении надежного водоснабжения и водоотведения играет модернизация площадных объектов. Большинство из них построены в 60–70-е годы прошлого века. И мы планомерно ведем капитальный ремонт, модернизацию, оснащение современным автоматическим оборудованием водозаборов, насосных станций, очистных сооружений водопровода и канализации», — уточнил Андрей Полюго.

Водоканал продолжает поэтапно обновлять объекты, внедряя современное автоматическое оборудование и проводя капитальный ремонт. Только в текущем году на эти цели направят 876 млн рублей.