Надежный старт в ИT. Где в Барнауле отучиться на разработчика и графического дизайнера

Колледж цифровых технологий "Академия ТОП" предлагает практико-ориентированное обучение, диплом гособразца и трудоустройство в перспективной сфере

21 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Программист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Если ваш ребенок стремится развиваться в ИT и готов начать карьеру в этой сфере, Московский международный колледж цифровых технологий "Академия ТОП" предлагает отличную возможность для старта. В 2026 году открыли набор в современном кампусе в Барнауле (или дистанционно из любой точки мира), где подростки смогут получить востребованную профессию уже после 9-го или 11-го класса. Здесь ориентированы на практическое обучение, которое позволяет не только освоить профессию, но и начать карьеру прямо во время учебы. Колледж готовит разработчиков программного обеспечения и специалистов по компьютерному дизайну и графике — по направлениям, которые сегодня актуальны на рынке труда и формируют практически все цифровое пространство.

Уверенный старт

В колледже делают ставку на раннее и полноценное погружение в профессию. Студенты с первых курсов работают над конкретными задачами, участвуют в проектах и олимпиадах, хакатонах, встречаются с экспертами отрасли и проходят стажировки в компаниях-партнерах. Такой подход помогает сформировать портфолио и получить опыт, который ценят работодатели.

Большую часть учебного времени отводят практике — около 90%. Программы регулярно обновляют с учетом актуальных требований рынка. Обучение проходит в оснащенных по последнему слову техники лабораториях и компьютерных классах. Каждый студент получает доступ к передовому программному обеспечению и оборудованию. Занятия ведут специалисты, которые сами работают в ИT-сфере и делятся реальным опытом.

Полученные компетенции позволят студентам стать частью динамично развивающейся ИT-сферы. Например, на специальности "Разработка программного обеспечения" ребята учатся создавать приложения, веб-сайты, игры и многое другое. Они станут архитекторами новых технологий, востребованными специалистами с большими возможностями для карьерного роста.

А на специальности "Компьютерный дизайн и графика" учатся создавать качественные визуальные эффекты, дизайн для игр, рекламы, веб-сайтов, превращая идеи в реальность. Это профессия для тех, кто видит красоту в деталях и хочет формировать эстетику цифрового пространства.

А еще учебное заведение организует экскурсии, вечеринки, праздники и путешествия по миру.

Возможности после обучения

Обучение в колледже дает конкретный результат. Выпускники получают диплом государственного образца, формируют портфолио и выходят на рынок труда с практическим опытом. По данным колледжа, большинство выпускников находят работу сразу после окончания, а более половины начинают зарабатывать еще во время учебы.

Также студенты получают приоритет при поступлении в ИT-университет по сокращенной программе без сдачи ЕГЭ. Для юношей предусмотрена отсрочка от армии на время обучения.

Как поступить

Поступить в колледж можно после личного собеседования с директором, где оценивают мотивацию абитуриента. Такой подход помогает сформировать сильные группы и поддерживать высокий уровень подготовки.

Записаться на консультацию или зарегистрироваться на день открытых дверей можно уже сейчас. Ближайшая встреча пройдет 25 апреля 2026 года в Барнауле по адресу ул. Кирова, 51а. Получить подробную информацию можно по телефону +7 913 662-96-11.

АНО ПОО ММКЦТ "Академия ТОП" филиал колледжа "Академия ТОП Барнаул"

