Продовольственная инфляция: Сибирь обгоняет другие регионы страны по росту цен

По данным компании NielsenIQ, в августе и сентябре инфляция в Сибирском округе составила почти 16%, в то время как средние показатели по России едва превышают 12%.

В чём причина роста цен на рынке?

Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Мария Гаранина пояснила Business FM Барнаул, что на фоне высокой инфляции, несмотря на переход потребителей к более жёстким моделям экономии, уровень роста продаж в денежном выражении в Сибири один из наиболее высоких по стране. Связано это с тем, что прибыль торговых предприятий растёт из-за роста цен, но не из-за увеличения количества покупок. Такая динамика в целом наблюдается по всей стране, но, по словам эксперта, причина сибирской инфляции отличается от общероссийской.

«По стране больше на динамику рынка влияет снижение промопродаж. А в Сибири всё дорожает преимущественно за счёт того, что возрастают регулярные цены. При этом нельзя сказать о том, что мы просто дорожаем. Скорее, у нас изменился ассортимент, произошла ротация и за счёт изменения ассортимента у нас изменились и ценовые индексы» — отмечает Мария Гаранина.

Почему на полках наших магазинов так сильно изменился ассортимент?

Причина в логистике, рассказал заместитель директора по вопросам рекламы и маркетинга барнаульского ООО «Центральная ярмарка» Андрей Крюков. С момента введения санкций против нашей страны в отдалённые от Москвы регионы доставка значительно подорожала, что сказывается на стоимости конечного продукта.

В связи с этим, чтобы сдержать рост цен, торговым сетям стало выгоднее переходить на местных поставщиков. И если раньше с ними невыгодно было работать федеральным сетям из-за высокой цены товаров, то как раз сейчас ситуация изменилась противоположным образом. Теперь ретейлу выгоднее покупать у местных производителей, чем везти более дешёвые продукты из европейской части страны. Такая же ситуация наблюдается и на Дальнем Востоке.

Тем не менее, по словам Андрея Крюкова, местный бизнес оказался не готов к таким нагрузкам. Сейчас в регионах Сибири и Дальнего Востока спрос на товары местного производства значительно превышает предложение, что также даёт свою долю в цене. Вот из таких кусочков продовольственного рынка и получается, что цены в Сибири растут быстрее, чем в среднем по стране.