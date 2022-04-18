Производство картона для упаковки в России сократится на 25%

Производство упаковочного картона в России сократится на 25%. Об этом РБК рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.

Производители отмечают, что с конца февраля спрос на этот ресурс сократился на 25-30 процентов или 112-134 тысячи тонн в месяц.

По мнению Гуриянова, попытки привлечь дополнительных заказчиков могут разрушить отрасль.

В настоящее время производители пытаются удержать цены на уровне февраля, от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.

Ранее сообщалось, что число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах доставки в марте сократилось почти на 15%.