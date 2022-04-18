Производство картона для упаковки в России сократится на 25%
С конца февраля спрос на этот продукт снизился на 25-30%, или 112-134 тысячи тонн в месяц
18 апреля 2022, 13:10, Илья Звягинцев
Производство упаковочного картона в России сократится на 25%. Об этом РБК рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.
Производители отмечают, что с конца февраля спрос на этот ресурс сократился на 25-30 процентов или 112-134 тысячи тонн в месяц.
По мнению Гуриянова, попытки привлечь дополнительных заказчиков могут разрушить отрасль.
В настоящее время производители пытаются удержать цены на уровне февраля, от 51 до 68 тысяч рублей за тонну без учета НДС.
Ранее сообщалось, что число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах доставки в марте сократилось почти на 15%.
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