Россиянам назвали сумму, которую необходимо накопить на «чёрный день»

Россиянам в эпоху экономической нестабильности нужно держать в запасе сумму, равную полугодовой зарплате, рассказала «Прайму» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев», — отметила она.

Но лучше накопить больше денег, чтобы покрыть непредвиденные траты, например, на медицину, авторемонт и так далее.

Ващелюк подчеркнула, что деньги лучше размещать в ликвидные инструменты — наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады. Главное, обеспечить сохранность резервной суммы и быстрый доступ в случае необходимости.

«В условиях высокой неопределённости и геополитических рисков задумываться об инвестициях в другие, более сложные инструменты следует тогда, когда сформированы достаточные сбережения „на чёрный день“», — посоветовала эксперт.

Ранее сообщили, что жители Алтайского края готовы работать за зарплату на 20% ниже, чем в остальных регионах Сибири.