Семьям с детьми выделят 29 млрд рублей. Кто может получить дополнительные выплаты?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что регионам дополнительно выделят 29 млрд рублей на поддержку семей с детьми, пишет «Российская газета».

Речь идёт о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, проживающих в семьях с низкими доходами.

«С учётом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей», — указал Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что в России отдельное внимание уделяется многодетным семьям, и поручил главам регионов следить, чтобы «люди своевременно получали положенные им средства».

«Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребёнка и последующих направили почти 74 миллиарда рублей. Увеличим финансирование ещё на сумму свыше шести миллиардов рублей на текущий год», — отметил он.

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