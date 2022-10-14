Семьям с детьми выделят 29 млрд рублей. Кто может получить дополнительные выплаты?
Всего в этом году поддержка многодетных семей обойдётся бюджету РФ в 300 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что регионам дополнительно выделят 29 млрд рублей на поддержку семей с детьми, пишет «Российская газета».
Речь идёт о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет, проживающих в семьях с низкими доходами.
«С учётом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей», — указал Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что в России отдельное внимание уделяется многодетным семьям, и поручил главам регионов следить, чтобы «люди своевременно получали положенные им средства».
«Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребёнка и последующих направили почти 74 миллиарда рублей. Увеличим финансирование ещё на сумму свыше шести миллиардов рублей на текущий год», — отметил он.
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