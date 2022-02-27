Смогут ли россияне пользоваться банковскими картами при отключении России от SWIFT?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия договорились отключить от SWIFT российские банки, которые попали под западные санкции. Список банков не приводится, но западные страны ранее ввели санкции против “Открытия”, Промсвязьбанка, ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка — с ними уже не работают сервисы Apple Pay и Google Pay. Смогут ли россияне использовать банковские карты при блокировке SWIFT — в материале amic.ru.

Что такое SWIFT? SWIFT — это не платёжная система, это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны. Фактически это глобальный банковский мессенджер, безопасный канал, в котором финансисты всего мира обмениваются платёжными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Через этот канал передаются распоряжения о переводе денег и других ценностей между финансовыми и нефинансовыми организациями.

Будут ли заблокированы банковские карты, если Россию отключат от SWIFT?

Нет, никто не станет блокировать карты. Во всяком случае в этом заверил Центробанк. Единственное, с чем могут столкнуться россияне, — это с затруднённой работой карт Visa и Mastercard (это американские платёжные системы, которые напрямую не связаны со SWIFT) из-за более медленных транзакций.

Нужно ли снимать наличные “на всякий случай”? Нет. Во всяком случае, в этом уверены аналитики. Эксперты объясняют: сейчас в России нормально работают карты всех платёжных систем и банков, включая те, что попали под санкции: Сбербанк, Газпромбанк, “Открытие”, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк, ВТБ. Дело в том, что внутрироссийские платежи по картам иностранных систем обрабатываются через Национальную систему платёжных карт (НСПК) — она была создана ЦБ в 2014 году. “В НСПК по закону была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам “Мир” и зарубежных платёжных систем. Зарубежные санкции проведение таких операций внутри РФ не ограничивают”, — сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Смогу ли я расплачиваться картой в магазине? Да. В Центробанке обещают: при отключении России и от SWIFT, и даже от VISA/MasterCard можно будет снимать деньги с карт, расплачиваться ими в магазинах и переводить средства другим людям. Однако надо напомнить, что расплатиться за товар бесконтактным способом с помощью мобильного телефона владельцы карт от Сбербанка, Газпромбанка, “Открытие”, Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-Банка, ВТБ не могут. Сервисы ApplePay и GooglePay ещё 25 февраля заявили, что перестанут работать для карт этих подсанкционных банков. А вот у россиян, которые находятся за границей, действительно могут возникнуть сложности при оплате товаров. 25 февраля несколько банков из санкционного списка предупредили о проблемах с их картами за рубежом. Теперь там невозможно использовать Visa и Mastercard, выпущенные ВТБ. В Промсвязьбанке и Новикомбанке допускают ограничения по оплатам картами за пределами России. Банки советуют использовать наличные или даже услуги конкурентов. Сбербанк же заверил, что его картами везде можно пользоваться без ограничений, сообщает РИА Новости.