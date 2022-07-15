У компании закусочных «Дядя Дёнер» хотят арестовать имущество

Один из ПВО (представителей владельцев облигаций) сети закусочных «Дядя Дёнер» подозревает руководство компаний в мошенничестве. ПВО «ЮЛКМ» просит начать исполнительное производство в отношении фирмы, а также наложить арест на имущество, пишет «Коммерсант».

Такие меры «ЮЛКМ» предпринимает для погашения обязательство перед инвесторами.

Другой представитель владельцев облигаций компании «Дядя Дёнер» — фирма «Монотон» — еще 11 июля разорвало договор с эмитентом в одностороннем порядке. Теперь его полномочия по выпуску бондов достанутся «ЮКЛМ». Такое решение было согласовано между двумя ПВО, чтобы оптимизировать работу с проблемной сетью.

В мае «ЮКЛМ» подало в полицию заявление на руководство «Дяди Дёнера» по статье о мошенничестве. ПВО хотели бы возбудить процедуру банкротства фирмы, но сейчас действует мораторий.

Эта новосибирская сеть фастфуда появилась в 2009 году и специализировалась на продаже шаурмы в небольших кафе быстрого питания. Её точки находились в ряде сибирских городов. На Алтае «Дядя Дёнер» был представлен в Барнауле и Бийске.