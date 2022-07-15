У компании закусочных «Дядя Дёнер» хотят арестовать имущество
Владельцы облигаций сибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» просят наложить арест на имущество фирмы
Один из ПВО (представителей владельцев облигаций) сети закусочных «Дядя Дёнер» подозревает руководство компаний в мошенничестве. ПВО «ЮЛКМ» просит начать исполнительное производство в отношении фирмы, а также наложить арест на имущество, пишет «Коммерсант».
Такие меры «ЮЛКМ» предпринимает для погашения обязательство перед инвесторами.
Другой представитель владельцев облигаций компании «Дядя Дёнер» — фирма «Монотон» — еще 11 июля разорвало договор с эмитентом в одностороннем порядке. Теперь его полномочия по выпуску бондов достанутся «ЮКЛМ». Такое решение было согласовано между двумя ПВО, чтобы оптимизировать работу с проблемной сетью.
В мае «ЮКЛМ» подало в полицию заявление на руководство «Дяди Дёнера» по статье о мошенничестве. ПВО хотели бы возбудить процедуру банкротства фирмы, но сейчас действует мораторий.
Эта новосибирская сеть фастфуда появилась в 2009 году и специализировалась на продаже шаурмы в небольших кафе быстрого питания. Её точки находились в ряде сибирских городов. На Алтае «Дядя Дёнер» был представлен в Барнауле и Бийске.