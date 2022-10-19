В условиях санкций. Исчезнет ли сельдь с прилавков в Алтайском крае и стоит ли снова ждать бум иваси?

Импорт атлантической сельди на фоне санкций снизился в России в пять-шесть раз. Если в 2021 году в РФ этой рыбы ввезли 56 тысяч тонн, то за девять месяцев 2022 года — всего 9,7 тысячи тонн. Значит ли это, что в новогодние праздники жители Алтайского края останутся без самого популярного салата «под шубой» и будут ли искать местные рыбопереработчики замену «атлантике», рассказал amic.ru гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой.

Качественная иностранная селёдка

Основной поставщик атлантической сельди — Фарерские острова, которые официально входят в состав Королевства Дании. Эта страна, как и многие другие участники Евросоюза, — сторонник санкций против России. На фоне этого поставки атлантической сельди к нам упали более чем в пять раз, пишет «Российская газета» со ссылкой на вице-президента Рыбной ассоциации Александра Фомина.

Как пояснил amic.ru гендиректор ООО «Бийский рыбозавод» Павел Мозговой, атлантическую сельдь, она же «атлантика», добывают не только вблизи Фарерских островов. Её промысел ведут и в наших северных морях. Славится добычей «рыбная столица» — Мурманск.

Другой вопрос, что качество отечественной сельди значительно уступает своим сородичам импортного производства, говорит эксперт: в норме количество повреждений рыбы не должно превышать 8-10%. Но, по его словам, завод сталкивался с ситуациями, когда на производство поступало сырьё с механическими повреждениями 30 и даже 40%.

«Наши производители почему-то не могут так нежно обращаться с рыбой, как фареры. Те очень классно ловят, делают укладку с идеальными размерными рядами с разницей в весе каждые 30 граммов: 330, 350, 380, 400. Кроме этого, рыба упакована очень хорошо. Её сроки хранения — два года против одного года при вылове у нас», — объясняет Павел Мозговой.

Чтобы повысить сроки хранения, иностранные промысловики используют шоковую заморозку рыбы и глазировку, упаковывают её в двойной полиэтилен, а затем ещё и в короб. Всё это даёт их продукции конкурентное преимущество.

«Поэтому производители предпочитают покупать импортную сельдь. Не потому, что она выловлена в другом месте или что она лучше, а потому что процесс её производства более качественный: начиная от заморозки и заканчивая транспортировкой. В России тоже практикуют шоковую заморозку, но не всегда это делают правильно», — рассказывает гендиректор.

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Дефицита быть не должно

Что касается дефицита селёдки из-за границы, его, по мнению Павла Мозгового, в России быть не должно, и уж тем более его не заметят жители Алтайского края: без любимой рыбы точно не останемся. Эксперт отметил, что 90% сельди, которая продаётся в Сибири, приходится на дальневосточную, она же тихоокеанская, или «тихушка», поэтому для нашего региона производственная линейка никак не поменяется.

«В регионы за Уралом соотношение поставок „тихушки“ и „атлантики“ идёт 10 к 1. Наши потребители любят тихоокеанскую сельдь за более плотное мясо. Её дефицита точно быть не должно. Тем более ещё запасы прошлого года очень хорошие. Сейчас уже октябрь, а мы ещё работаем на рыбе, добытой в январе. Запасы позволяют», — говорит эксперт.

Также он отмечает, что цена на сельдь для нового сезона ещё не сформировалась. Зависеть она будет напрямую от объёмов добычи, а также от спроса на неё из центральной части России, подчёркивает Мозговой. Сейчас, по его словам, стоимость по опту в зависимости от размерного ряда колеблется от 90 до 190 рублей. Минимальная цена установилась для рыбки 25-27 сантиметров, максимальная — на ту, что весит от 400 граммов и выше.

«Активный промысел этого года начнётся в ноябре и будет длиться по январь. Поэтому пока говорить об объёмах добычи рано. Но селёдка у нас будет. Я не верю и в то, что её придётся заменять некогда популярной сардиной иваси», — говорит директор рыбозавода.