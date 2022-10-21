Жители Алтая на первом месте по неудовлетворённости зарплатой в Сибири

Большинство жителей Алтайского края заявили в опросе hh.ru, что зарплата должна сильно вырасти, чтобы полностью их устраивать.

«Уровень текущей зарплаты устраивает только 23% опрошенных работников Алтайского края, причём лишь 7% однозначно довольны своим доходом, ещё 16% — скорее довольны, чем нет. 73% жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить», — выяснили социологи.

Чаще всех уровень дохода не устраивает работников из сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь размером зарплаты недовольны), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Довольных своей зарплатой больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

30% жителей края отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы они были довольны своей зарплатой. Ещё 25% признали, что их заработок должен вырасти в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. 15% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась более чем в два раза.

Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза — в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «ИТ, интернет, телеком» (33%).

Достойной свою зарплату считают только 15% опрошенных работников края, обратной точки зрения придерживаются 60%, а ещё 25% полагают, что их зарплата — просто нормальная.