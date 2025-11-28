Экономисты предупреждают, что маникюр в России резко подорожает на 25% после Нового года

Часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет реже записываться в салоны

Маникюр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году услуги маникюра в России могут подорожать на 15–25% по сравнению с 2025-м. Такой прогноз озвучила финансист, экономист и инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, рост цен станет следствием сразу трех факторов: подорожавшего импорта, увеличения арендных ставок и изменений структуры спроса в премиальном сегменте, пишет "Газета.ru".

Основные материалы и оборудование для салонов – базы, топы, гели, аппараты – продолжают завозить через параллельный импорт. В 2025 году их стоимость уже выросла из-за колебаний курса и удлиненной логистики. Если условия не изменятся, в 2026-м рост себестоимости составит 10–15%. К этому добавляется арендная нагрузка: салоны преимущественно располагаются в помещениях с высокими ставками, которые индексируются вместе с инфляцией. Прогнозируемое увеличение – еще 5–10%.

При этом рынок испытывает нехватку квалифицированных мастеров, а специалисты ожидают более высоких выплат. В 2025 году многие салоны уже увеличивали цены, чтобы удержать персонал, и в 2026-м фонд оплаты труда, по оценке Кузнецовой, снова вырастет – на 10–12%.

«При суммировании факторов услуги могут подорожать на 15–25% в течение 2026 года. В отдельных премиальных салонах возможен рост до 30% при обновлении концепции или повышении качества сервиса», – подчеркнула экономист.

Снижение спроса, отмечает она, вероятно только в низком и среднем ценовом сегменте: часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет реже записываться в салоны. В премиум-категории эластичность спроса минимальна – посетители продолжат пользоваться услугами даже при заметном повышении цен. В итоге рынок может перейти к расслоению: рост стоимости при стабильном спросе в верхнем сегменте и перераспределение клиентов в неформальный сектор.

