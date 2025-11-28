НОВОСТИЭкономика

Экономисты предупреждают, что маникюр в России резко подорожает на 25% после Нового года

Часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет реже записываться в салоны

28 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Маникюр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Маникюр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году услуги маникюра в России могут подорожать на 15–25% по сравнению с 2025-м. Такой прогноз озвучила финансист, экономист и инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, рост цен станет следствием сразу трех факторов: подорожавшего импорта, увеличения арендных ставок и изменений структуры спроса в премиальном сегменте, пишет "Газета.ru".

Основные материалы и оборудование для салонов – базы, топы, гели, аппараты – продолжают завозить через параллельный импорт. В 2025 году их стоимость уже выросла из-за колебаний курса и удлиненной логистики. Если условия не изменятся, в 2026-м рост себестоимости составит 10–15%. К этому добавляется арендная нагрузка: салоны преимущественно располагаются в помещениях с высокими ставками, которые индексируются вместе с инфляцией. Прогнозируемое увеличение – еще 5–10%.

При этом рынок испытывает нехватку квалифицированных мастеров, а специалисты ожидают более высоких выплат. В 2025 году многие салоны уже увеличивали цены, чтобы удержать персонал, и в 2026-м фонд оплаты труда, по оценке Кузнецовой, снова вырастет – на 10–12%.

«При суммировании факторов услуги могут подорожать на 15–25% в течение 2026 года. В отдельных премиальных салонах возможен рост до 30% при обновлении концепции или повышении качества сервиса», – подчеркнула экономист.

Снижение спроса, отмечает она, вероятно только в низком и среднем ценовом сегменте: часть клиентов уйдет к домашним мастерам или будет реже записываться в салоны. В премиум-категории эластичность спроса минимальна – посетители продолжат пользоваться услугами даже при заметном повышении цен. В итоге рынок может перейти к расслоению: рост стоимости при стабильном спросе в верхнем сегменте и перераспределение клиентов в неформальный сектор.

Ранее сообщалось, что шампанское в России заметно подорожало. По данным экспертов компании АТОЛ, в октябре 2025 года средняя цена бутылки составила 1039 рублей, что на 11% выше уровня прошлого года.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:54:41 28-11-2025

стригите ногти сами. Тоже мне проблема!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:26 29-11-2025

Гость (16:54:41 28-11-2025) стригите ногти сами. Тоже мне проблема!... ну, судя по твоему комменту, у тебя нет ни дочери ни женщины. Они бы вправили тебе мозги.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
....

17:29:59 28-11-2025

Увеличьте количество-получите доход больше

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:55 28-11-2025

Сейчас хорошие ногти стоят 5тыс., но мастеров действительно мало. Делают как попало, но деньги хорошие берут без зазрения совести

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:28 29-11-2025

Гость (18:01:55 28-11-2025) Сейчас хорошие ногти стоят 5тыс., но мастеров действительно... красиво жить не запретишь. у меня отличный мастер за 1700. но думаю поднимет цены после нового года

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:28:22 28-11-2025

Парикмахеров проучили повышать цены и этих проучим. Надо самим все делать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:46 28-11-2025

Гость (18:28:22 28-11-2025) Парикмахеров проучили повышать цены и этих проучим. Надо сам... Ну да, переходите на всё своё - сами пеките хлеб, делайте ремонт в квартирах, выращивайте картошку, добывайте нефть и делайте из неё бензин

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:04:07 29-11-2025

Гость (18:28:22 28-11-2025) Парикмахеров проучили повышать цены и этих проучим. Надо сам... делай. Главное, бутылку держи дома для своей красоты

  -4 Нравится
Ответить
