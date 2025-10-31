Шампанское в России подорожало на 11% и поднимется в цене к Новому году
Рост цен на игристые вина традиционно усиливается к новогодним праздникам
31 октября 2025, 23:00, ИА Амител
Шампанское в России заметно подорожало. По данным экспертов компании АТОЛ, в октябре 2025 года средняя цена бутылки составила 1039 рублей, что на 11% выше уровня прошлого года.
Как отмечает "База", рост цен на игристые вина традиционно усиливается к новогодним праздникам. В 2024 году с октября по декабрь стоимость шампанского увеличилась на 7%. В этот раз аналитики прогнозируют дополнительное подорожание примерно на 10% к декабрю.
Таким образом, в преддверии праздников покупателям стоит ожидать роста цен, который может сделать шампанское одним из самых подорожавших праздничных напитков нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина изнасиловала соседку бутылкой из-под шампанского. По версии следствия, женщина возненавидела свою соседку из-за того, что та рассказала об изменах подозреваемой ее супругу.
08:32:12 01-11-2025
Рост цен. Хоть в чем то стабильность в этой стране.
09:37:44 01-11-2025
Гость (08:32:12 01-11-2025) Рост цен. Хоть в чем то стабильность в этой стране. ... Ты поныть специально сюда заходишь ?
10:02:42 01-11-2025
Последний абзац в новости тоже в тему?
11:22:13 01-11-2025
До лампочки. Оно всё равно не полезно. В больнице видел молодую девушку, которую привезли после шампусика. Печень у нее взбрыкнула. Причем шампусик был хороший.