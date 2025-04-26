Экс-директор новосибирского театра "Красный факел" обжалует приговор ради элитного жилья

Сейчас осужденный за превышение полномочий и растрату Александр Кулябин по решению суда должен выплатить более 7 млн рублей

26 апреля 2025, 18:15, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Бывший директор новосибирского театра "Красный факел" Александр Кулябин обжалует приговор по делу о превышении полномочий, присвоении и растрате, чтобы избежать конфискации коттеджа, сообщает "КП-Новосибирск".

По версии следствия, в 2014 году Кулябин назначил своего сына на должность главного режиссера и незаконно включил в его трудовой договор ежемесячную "контрактную надбавку" в размере 88,6 тысячи рублей. За период трудоустройства сумма выплат сыну подсудимого превысила 5 млн. Кроме того, директору вменили неправомерное использование госсубсидии в 1,7 млн рублей, а также присвоение ноутбука и моноблока, принадлежащих театру.

25 апреля 2025 года суд назначил Кулябину пять лет условно с испытательным сроком четыре года, штраф 300 тысяч рублей, лишил права заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий сроком на два года, а также обязал выплатить в пользу областного Минкульта 6,9 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Его загородный дом и счета останутся под арестом до полного погашения штрафа и долгов.

Своей вины Кулябин не признает.

Как отмечает издание, защита настаивает на невиновности экс-директора "Красного факела" и может обжаловать решение, чтобы тот не лишился элитного жилья. Прокуратура при этом также может оспорить мягкость приговора: гособвинитель в прениях просила отправить Кулябина в колонию общего режима на семь лет. Сам Кулябин отказался комментировать исход дела.