НОВОСТИЗдоровье

Эксперт: конфеты с гидрогенизированными жирами опасны для здоровья

Выбирайте варианты с какао-маслом, орехами или натуральными фруктами

15 мая 2026, 15:52, ИА Амител

Конфеты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Конфеты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Георгий Хачинян, создатель кондитерской фабрики, обратил внимание на потенциальные риски, связанные с употреблением гидрогенизированного масла в сладостях. Он подчеркнул в беседе с news.ru, что этот ингредиент может способствовать увеличению уровня холестерина и повысить вероятность возникновения диабета.

Хачинян отметил, что если в составе конфет указано наличие гидрогенизированного масла, то лучше отказаться от их употребления.

«Такие продукты содержат трансжиры, которые могут негативно сказаться на здоровье. Регулярное потребление конфет с этим ингредиентом может привести к повышению уровня холестерина, увеличению риска развития диабета и проблемам с сердечно-сосудистой системой», — предупредил он.

Кроме того, Хачинян посоветовал отдавать предпочтение конфетам с минимальным количеством компонентов. По его мнению, наиболее безопасными ингредиентами являются какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.

Ранее amic.ru писал, что в России могут разрешить называть "шоколадными" конфеты с минимальным процентом какао.

Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

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Инициатива направлена на защиту детей, которые могут бесконтрольно купить такие сладости в интернете из-за отсутствия ясной маркировки
НОВОСТИОбщество

Здоровье здоровое питание Продукты
       

Комментарии 3

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Гость

16:00:16 15-05-2026

Хачинян отметил, что если в составе конфет указано наличие гидрогенизированного масла, то лучше отказаться от их употребления.///////////////
Если продукт настолько вредит здоровью, почему не запретят совсем?

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Гость

16:52:59 15-05-2026

А зачем вообще такие выпускать?

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dok_СФ

19:09:12 15-05-2026

Вообще то конфеты для детей, таких производителей развенчивать в простых потребителей, лет на 5..

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