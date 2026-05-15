Выбирайте варианты с какао-маслом, орехами или натуральными фруктами

15 мая 2026, 15:52, ИА Амител

Конфеты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Георгий Хачинян, создатель кондитерской фабрики, обратил внимание на потенциальные риски, связанные с употреблением гидрогенизированного масла в сладостях. Он подчеркнул в беседе с news.ru, что этот ингредиент может способствовать увеличению уровня холестерина и повысить вероятность возникновения диабета.

Хачинян отметил, что если в составе конфет указано наличие гидрогенизированного масла, то лучше отказаться от их употребления.

«Такие продукты содержат трансжиры, которые могут негативно сказаться на здоровье. Регулярное потребление конфет с этим ингредиентом может привести к повышению уровня холестерина, увеличению риска развития диабета и проблемам с сердечно-сосудистой системой», — предупредил он.

Кроме того, Хачинян посоветовал отдавать предпочтение конфетам с минимальным количеством компонентов. По его мнению, наиболее безопасными ингредиентами являются какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, мед и молоко.

Ранее amic.ru писал, что в России могут разрешить называть "шоколадными" конфеты с минимальным процентом какао.