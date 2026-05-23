Эксперт объяснил, при каких условиях пауэрбанк угрожает жизни

При любом перегреве аккумулятора устройство необходимо сразу отключить

23 мая 2026, 21:34, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о правилах безопасного использования пауэрбанков и предупредил о риске возгорания портативных аккумуляторов. В беседе с aif.ru эксперт подчеркнул, что заряжать устройства следует только под присмотром.

«Заряжать нужно только под присмотром. Устройство должно находиться прямо перед вами, чтобы вы видели и контролировали происходящее», — отметил Щетинин.

По его словам, при любом перегреве аккумулятора устройство необходимо сразу отключить.

Спасатель также рекомендовал не пользоваться поврежденными пауэрбанками, особенно после падения на твердую поверхность.

«Если вы уронили пауэрбанк, особенно на твердую поверхность — на бетон или асфальт, — это критично, потому что впоследствии возможно возгорание», — пояснил эксперт.

Чтобы снизить риск повреждений, он посоветовал использовать защитные чехлы.

Кроме того, Щетинин предупредил, что аккумуляторы нельзя вскрывать, бросать в воду или давать детям для игр. Особое внимание он рекомендовал уделять чистоте USB-разъемов.

«Если в порт USB попадет металлический предмет вроде скрепки, это может спровоцировать короткое замыкание и пожар», — подчеркнул спасатель.

Ранее в Сургут у местной жительницы загорелся пауэрбанк во время поездки в лифте. После закрытия дверей из сумки девушки пошел дым, а затем вспыхнуло пламя. Кабину быстро затянуло дымом.