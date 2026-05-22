Девушка оказалась в дымовой ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка в лифте Сургута
К счастью, поездка была недолгой
22 мая 2026, 14:47, ИА Амител
В Сургуте девушка оказалась в задымленной кабине лифта после внезапного возгорания пауэрбанка. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Крылова и попал на камеры видеонаблюдения, пишет "База".
Кадры происшествия распространились в соцсетях и Telegram-каналах. На записи видно, как девушка заходит в лифт с рюкзаком. Спустя несколько секунд после закрытия дверей из сумки начинает вырываться открытое пламя.
Испугавшись, девушка быстро сбросила рюкзак на пол, однако огонь продолжал разгораться, а кабину лифта практически мгновенно затянуло густым дымом.
Девушка начинает паниковать, пытается отойти от очага возгорания и стучит в двери лифта в попытке выбраться наружу.
К счастью, поездка оказалась недолгой. Лифт вскоре остановился, после чего девушке удалось самостоятельно покинуть кабину. О ее состоянии не сообщается.
При этом в региональном управлении МЧС заявили, что официальных вызовов по данному происшествию не поступало.
15:12:39 22-05-2026
Полный писец куртка же на тебе - скинь на сумку и вася-кот. Но походу паника башку отключила
15:24:45 22-05-2026
Гость (15:12:39 22-05-2026) Полный писец куртка же на тебе - скинь на сумку и вася-кот. ... Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгорит, с дымом
15:31:59 22-05-2026
МЧС (15:24:45 22-05-2026) Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгор...
как она сгорит ? физику в школе учил? когда нет кислорода горение невозможно. ужас к чему мы пришли.
17:39:52 22-05-2026
Гость (15:31:59 22-05-2026) как она сгорит ? физику в школе учил? когда нет кислород... Литиевый аккумулятор горит даже под водой. Эта очень злая фигня.
15:35:40 22-05-2026
МЧС (15:24:45 22-05-2026) Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгор... Писец из тебя эксперт. Просто пробей дверь лифта и выкинь павербанк в шахту, пусть там догорает.