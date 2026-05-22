Девушка оказалась в дымовой ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка в лифте Сургута

К счастью, поездка была недолгой

22 мая 2026, 14:47, ИА Амител

В Сургуте девушка оказалась в задымленной кабине лифта после внезапного возгорания пауэрбанка. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Крылова и попал на камеры видеонаблюдения, пишет "База".

Кадры происшествия распространились в соцсетях и Telegram-каналах. На записи видно, как девушка заходит в лифт с рюкзаком. Спустя несколько секунд после закрытия дверей из сумки начинает вырываться открытое пламя.

Испугавшись, девушка быстро сбросила рюкзак на пол, однако огонь продолжал разгораться, а кабину лифта практически мгновенно затянуло густым дымом.

Девушка начинает паниковать, пытается отойти от очага возгорания и стучит в двери лифта в попытке выбраться наружу.

К счастью, поездка оказалась недолгой. Лифт вскоре остановился, после чего девушке удалось самостоятельно покинуть кабину. О ее состоянии не сообщается.

При этом в региональном управлении МЧС заявили, что официальных вызовов по данному происшествию не поступало.