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Девушка оказалась в дымовой ловушке из-за загоревшегося пауэрбанка в лифте Сургута

К счастью, поездка была недолгой

22 мая 2026, 14:47, ИА Амител

В Сургуте девушка оказалась в задымленной кабине лифта после внезапного возгорания пауэрбанка. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Крылова и попал на камеры видеонаблюдения, пишет "База".

Кадры происшествия распространились в соцсетях и Telegram-каналах. На записи видно, как девушка заходит в лифт с рюкзаком. Спустя несколько секунд после закрытия дверей из сумки начинает вырываться открытое пламя.

Испугавшись, девушка быстро сбросила рюкзак на пол, однако огонь продолжал разгораться, а кабину лифта практически мгновенно затянуло густым дымом.

Девушка начинает паниковать, пытается отойти от очага возгорания и стучит в двери лифта в попытке выбраться наружу.

К счастью, поездка оказалась недолгой. Лифт вскоре остановился, после чего девушке удалось самостоятельно покинуть кабину. О ее состоянии не сообщается.

При этом в региональном управлении МЧС заявили, что официальных вызовов по данному происшествию не поступало.

Происшествия Россия
       

Комментарии 5

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Гость

15:12:39 22-05-2026

Полный писец куртка же на тебе - скинь на сумку и вася-кот. Но походу паника башку отключила

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МЧС

15:24:45 22-05-2026

Гость (15:12:39 22-05-2026) Полный писец куртка же на тебе - скинь на сумку и вася-кот. ... Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгорит, с дымом

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Гость

15:31:59 22-05-2026

МЧС (15:24:45 22-05-2026) Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгор...
как она сгорит ? физику в школе учил? когда нет кислорода горение невозможно. ужас к чему мы пришли.

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Гость

17:39:52 22-05-2026

Гость (15:31:59 22-05-2026) как она сгорит ? физику в школе учил? когда нет кислород... Литиевый аккумулятор горит даже под водой. Эта очень злая фигня.

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Гость

15:35:40 22-05-2026

МЧС (15:24:45 22-05-2026) Писец из тебя пожарник. От такого пламени и куртка вмиг сгор... Писец из тебя эксперт. Просто пробей дверь лифта и выкинь павербанк в шахту, пусть там догорает.

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