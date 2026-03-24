Мужчина получил травмы ног при падении лифта в жилом комплексе в Казани

24 марта 2026, 07:37, ИА Амител

В Казани в жилом комплексе "Легенда" произошел инцидент с лифтом — кабина с пассажиром пролетела несколько этажей и резко остановилась. В результате мужчина получил травмы ног, пишет РИА Новости.

Пострадавший находился в кабине в момент падения. После остановки он смог дотянуться до кнопки, открыть двери и самостоятельно выбраться на лестничную площадку, буквально ползком. Ему потребовалась срочная медицинская помощь и госпитализация.

По факту происшествия начата проверка. В Следственном комитете России сообщили, что следственным отделом по Советскому району города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также ситуацию проверяет прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.