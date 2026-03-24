Мужчина получил травмы ног при падении лифта в жилом комплексе в Казани
Ему потребовалась срочная медицинская помощь
24 марта 2026, 07:37, ИА Амител
В Казани в жилом комплексе "Легенда" произошел инцидент с лифтом — кабина с пассажиром пролетела несколько этажей и резко остановилась. В результате мужчина получил травмы ног, пишет РИА Новости.
Пострадавший находился в кабине в момент падения. После остановки он смог дотянуться до кнопки, открыть двери и самостоятельно выбраться на лестничную площадку, буквально ползком. Ему потребовалась срочная медицинская помощь и госпитализация.
По факту происшествия начата проверка. В Следственном комитете России сообщили, что следственным отделом по Советскому району города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Также ситуацию проверяет прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
08:04:43 24-03-2026
Спина пополам
08:15:39 24-03-2026
кроилово приводит к попадалову.
с лифтами будет интересно.
во-первых большие вопросы к их качеству, а во-вторых к железкам для обслуживания
09:03:34 24-03-2026
Не случайно , а вдруг встал вопрос о замене лифтов в стране. И кто же это всё толкает? 1000 лифтов по всей стране заменить к 2030 году при их физическом отсутствии. Толи ещё будет.?
10:28:58 24-03-2026
Гость (09:03:34 24-03-2026) Не случайно , а вдруг встал вопрос о замене лифтов в стране....
По поводу замены лифтов, почему то никто не обращает внимания на то, что падают в стране НОВЫЕ лифты, эксплуатация которых только началась и замена им не требуется!!! Старые лифты, которые требует заменить регламент, не падают. Но замена лифта очень хороший бизнес.
09:52:06 24-03-2026
Ничего не понимаю - все пишут что у лифтов куча защиты. Почему все это происходит?
10:59:11 24-03-2026
У лифтов они есть, но их же кто-то должен купить и поставить, а зачем, если без них дешевле и так работает.
Ах да, потом их же ещё кто-то должен обслуживать. А вот делать всё это некому в РФ.
13:02:42 24-03-2026
По поводу замены лифтов, почему то никто не обращает внимания на то, какое давление оказывается на собственников по принятию решения о замене . Что такое таможенный союз и где Ростех надзор если первый диктует , а последний хранит молчание? Ремонты текущий и капитальный уже отменены?
15:45:02 24-03-2026
Лифты не падают, даже если оторвутся! Там куча приблуд для безопасности, придуманных ещё в 19 веке.