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Эксперт: поиски семьи Усольцевых под Красноярском осложнятся после схода снега

Опытный походник предупредил, что весной в тайге все сливается в однообразную серую массу

14 мая 2026, 10:53, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot
Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Опытный походник Александр Трепуков заявил в беседе с РИА Новости, что обнаружить следы пропавшей семьи Усольцевых после таяния снега будет непросто. 

Напомним, семья Усольцевых — двое взрослых и их пятилетняя дочь — пропала во время туристического похода 28 сентября 2025 года. Они отправились по маршруту в направлении горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин.

По словам эксперта, который регулярно бывает в тайге в разное время года, весенняя картина в лесу сильно отличается от осенней. После схода снежного покрова все вокруг выглядит серым и сливается в однообразную массу. Такая обстановка значительно осложнит поиск каких‑либо следов.

Активная фаза поисков велась с конца сентября 2025 года — до появления устойчивого снежного покрова. В апреле появилась информация о том, что сотрудники различных служб и волонтеры планируют возобновить поиски на местности сразу после схода снега.

Происшествия пропал человек Поисковое движение
       

Комментарии 6

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Вежливый Человек

10:58:45 14-05-2026

А кто эти человеки и кто их потерял?

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Гость

11:05:27 14-05-2026

Если допустить что они уехали из страны, спрятались так сказать от всех, а тут каждую неделю про них новости пишут и пишут. Какого им должно быть? Они наверное должны были сойти с ума. Такие: Шо опять?! Да сколько можно!? Мы что прокляты?! А наши региональные новости новый репортаж! стоять! мы еще не все обсудили! Еще экстрасенсы не опрошены....

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Гость

11:36:03 14-05-2026

Гость (11:05:27 14-05-2026) Если допустить что они уехали из страны, спрятались так сказ... "КакОго", но "каковО" ЗАПОМНИТЕ УЖЕ!!!

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Гость

11:58:47 14-05-2026

Если их найдут - им мало не покажется.

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Гость

12:18:15 14-05-2026

Гость (11:58:47 14-05-2026) Если их найдут - им мало не покажется.... А если нет - то нет.
И что толку их искать? Вон все знают что альпинистка Наговицына всё ещё ждёт спасателей в палатке - но какой резон туда лезть?

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Гость

13:05:29 14-05-2026

Похоже на криминал

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