Эксперт: поиски семьи Усольцевых под Красноярском осложнятся после схода снега
Опытный походник предупредил, что весной в тайге все сливается в однообразную серую массу
14 мая 2026, 10:53, ИА Амител
Опытный походник Александр Трепуков заявил в беседе с РИА Новости, что обнаружить следы пропавшей семьи Усольцевых после таяния снега будет непросто.
Напомним, семья Усольцевых — двое взрослых и их пятилетняя дочь — пропала во время туристического похода 28 сентября 2025 года. Они отправились по маршруту в направлении горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин.
По словам эксперта, который регулярно бывает в тайге в разное время года, весенняя картина в лесу сильно отличается от осенней. После схода снежного покрова все вокруг выглядит серым и сливается в однообразную массу. Такая обстановка значительно осложнит поиск каких‑либо следов.
Активная фаза поисков велась с конца сентября 2025 года — до появления устойчивого снежного покрова. В апреле появилась информация о том, что сотрудники различных служб и волонтеры планируют возобновить поиски на местности сразу после схода снега.
10:58:45 14-05-2026
А кто эти человеки и кто их потерял?
11:05:27 14-05-2026
Если допустить что они уехали из страны, спрятались так сказать от всех, а тут каждую неделю про них новости пишут и пишут. Какого им должно быть? Они наверное должны были сойти с ума. Такие: Шо опять?! Да сколько можно!? Мы что прокляты?! А наши региональные новости новый репортаж! стоять! мы еще не все обсудили! Еще экстрасенсы не опрошены....
11:36:03 14-05-2026
Гость (11:05:27 14-05-2026) Если допустить что они уехали из страны, спрятались так сказ... "КакОго", но "каковО" ЗАПОМНИТЕ УЖЕ!!!
11:58:47 14-05-2026
Если их найдут - им мало не покажется.
12:18:15 14-05-2026
Гость (11:58:47 14-05-2026) Если их найдут - им мало не покажется.... А если нет - то нет.
И что толку их искать? Вон все знают что альпинистка Наговицына всё ещё ждёт спасателей в палатке - но какой резон туда лезть?
13:05:29 14-05-2026
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