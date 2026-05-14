Эксперт: поиски семьи Усольцевых под Красноярском осложнятся после схода снега

Опытный походник предупредил, что весной в тайге все сливается в однообразную серую массу

14 мая 2026, 10:53, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Опытный походник Александр Трепуков заявил в беседе с РИА Новости, что обнаружить следы пропавшей семьи Усольцевых после таяния снега будет непросто.

Напомним, семья Усольцевых — двое взрослых и их пятилетняя дочь — пропала во время туристического похода 28 сентября 2025 года. Они отправились по маршруту в направлении горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин.

По словам эксперта, который регулярно бывает в тайге в разное время года, весенняя картина в лесу сильно отличается от осенней. После схода снежного покрова все вокруг выглядит серым и сливается в однообразную массу. Такая обстановка значительно осложнит поиск каких‑либо следов.

Активная фаза поисков велась с конца сентября 2025 года — до появления устойчивого снежного покрова. В апреле появилась информация о том, что сотрудники различных служб и волонтеры планируют возобновить поиски на местности сразу после схода снега.