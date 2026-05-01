"Глубоко в курумнике". Инспектор рассказал, где искать пропавшую семью Усольцевых
Поиски загадочно исчезнувшей семьи в тайге могут начать 20 мая
01 мая 2026, 14:24, ИА Амител
Инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин в беседе с корреспондентом aif.ru поделился предположениями о местонахождении семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, пропавшей осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье.
«Мое мнение — они глубоко в курумнике, а туда обычным людям заходить незачем», — предположил Ногин.
По его словам, из‑за труднодоступности этой местности случайные собиратели и охотники не смогут обнаружить следы пропавшей семьи, "поглощенной" тайгой. Специалист также сообщил, что инспекторы Госохотнадзора и охотники из близлежащих районов планируют присоединиться к поискам — они могут начаться в ближайшее время.
«Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — отметил Ногин.
Такой срок он связывает с окончанием кратковременного охотничьего сезона, который этой весной продлится с 2 по 13 мая. С момента исчезновения Усольцевых эксперты выдвигали разные версии произошедшего: от отъезда из страны до нападения диких зверей, от шальной пули браконьеров до отравления угарным газом. Следователи же придерживаются официальной версии — несчастного случая.
17:04:17 01-05-2026
Либо утонули и их косточки уже давно заилились так, что уже никогда не найдут
09:45:54 02-05-2026
А не пошли бы они лесом? Не ну что потратить деньги?
03:14:09 23-05-2026
Очень печально и страшно, если они погибли((