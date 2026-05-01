"Глубоко в курумнике". Инспектор рассказал, где искать пропавшую семью Усольцевых

Поиски загадочно исчезнувшей семьи в тайге могут начать 20 мая

01 мая 2026, 14:24, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин в беседе с корреспондентом aif.ru поделился предположениями о местонахождении семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, пропавшей осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье.

«Мое мнение — они глубоко в курумнике, а туда обычным людям заходить незачем», — предположил Ногин.

По его словам, из‑за труднодоступности этой местности случайные собиратели и охотники не смогут обнаружить следы пропавшей семьи, "поглощенной" тайгой. Специалист также сообщил, что инспекторы Госохотнадзора и охотники из близлежащих районов планируют присоединиться к поискам — они могут начаться в ближайшее время.

«Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — отметил Ногин.

Такой срок он связывает с окончанием кратковременного охотничьего сезона, который этой весной продлится с 2 по 13 мая. С момента исчезновения Усольцевых эксперты выдвигали разные версии произошедшего: от отъезда из страны до нападения диких зверей, от шальной пули браконьеров до отравления угарным газом. Следователи же придерживаются официальной версии — несчастного случая.