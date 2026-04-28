Семью Усольцевых в день исчезновения могли спутать с похожими на них людьми

В день пропажи в поселке Кутурчин находилась очень похожая на них семья Репиных, передвигавшаяся на квадроцикле в камуфляже

28 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

С момента исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае прошло почти семь месяцев. За это время не найдено ни одного доказательства того, что они были в лесу. Версия о несчастном случае в тайге кажется все менее вероятной.

Как выяснил aif.ru, 28 сентября 2025 года — в день пропажи Усольцевых — в поселке Кутурчин отдыхала семья из того же Сосновоборска. Марина и Максим Репины (имена изменены) с маленькой дочкой внешне очень похожи на пропавших. Женщина светловолосая и голубоглазая, мужчина носит бородку и усы, дочка — светленькая девочка с большими голубыми глазами.

Репины передвигались по Кутурчину на личном квадроцикле и были одеты в камуфляж с защитными очками, закрывавшими половину лица. Это важная деталь, потому что сами Усольцевы, по словам свидетелей, собираясь в лес, переоделись в легкие футболки и шорты. Возникает версия: они могли встретиться с Репиными, надеть их камуфляж и покинуть Кутурчин под видом другой семьи.

Один из отдыхавших в Кутурчине туристов рассказал, что примерно в 10:30 автомобиля Усольцевых на месте еще не было. Зато мимо них проехал квадроцикл с мужчиной и маленькой девочкой. Автомобиль пропавшей семьи появился уже после возвращения туристов из тайги — пустой, рядом с их машиной.

Марина Репина в разговоре с aif.ru отрицает какую-либо связь с Усольцевыми. Она заявила, что не знает их, в тот день не видела, а их самих с Усольцевыми перепутать невозможно, так как они с дочкой "совсем не светлые". При этом она подтвердила, что они отдыхали в Кутурчине большой компанией друзей, но никто из них, по ее словам, Усольцевых не видел.