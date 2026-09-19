Эксперт предупредил о пауэрбанках, способных навредить аккумулятору смартфона

Современные смартфоны и качественные внешние аккумуляторы оснащаются контроллерами питания

19 сентября 2026, 07:55, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Дешевые пауэрбанки с некачественной электроникой могут ускорить износ аккумулятора смартфона. Об этом рассказал IT-эксперт Владимир Зыков.

"Повредить батарею можно только при использовании дешевых неизвестных устройств. Как правило, это ультрабюджетные модели пауэрбанков, производители которых часто экономят на платах управления. Они могут выдавать нестабильное напряжение или не отключаться при его скачках, а это изнашивает контроллер телефона", — сказал Зыков в беседе с News.ru.

Еще одним фактором, влияющим на состояние литий-ионного аккумулятора, специалист назвал высокую температуру. По его словам, батарея нагревается особенно сильно, если во время зарядки от пауэрбанка активно пользоваться смартфоном — например, играть, снимать видео или использовать навигатор в автомобиле под прямыми солнечными лучами. Избыточное тепло ускоряет деградацию аккумулятора.

При этом современные смартфоны и качественные внешние аккумуляторы оснащаются контроллерами питания. Телефон самостоятельно определяет необходимые ток и напряжение, а исправный пауэрбанк подает только допустимую для устройства мощность, отметил эксперт.