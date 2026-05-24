Эксперт рассказал, какие пауэрбанки чаще всего загораются

Следует отдавать предпочтение проверенным маркам

24 мая 2026, 12:44, ИА Амител

Пауэрбанк / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Полагаться исключительно на привлекательную цену при выборе пауэрбанка нельзя — решающее значение имеют бренд и заложенные в устройстве защитные механизмы. Об этом в беседе с aif.ru заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«При покупке надо обращать внимание на бренд, на качество и на цену. Если вы не знаете бренд, то для ориентира надо использовать цену: посмотреть на рынке, сколько стоят самые дешевые аккумуляторы, не покупать их, а дальше выбирать уже аккумуляторы, которые стоят подороже. У нас есть крупные бренды, которые будут стоить достаточно дорого. При этом есть бренды дешевле, функциональнее, но при этом хорошего качества. Ну и, выбирая устройство, надо смотреть на защиту от перезарядки, от механических повреждений. Как правило, это прописано в технических характеристиках устройства», — посоветовал он.

Эксперт призвал избегать предельно дешевых устройств и отдавать предпочтение проверенным маркам, внимательно изучая в описании товара строки о наличии многоуровневой защиты. Как отметил Эльдар Муртазин, это главная гарантия того, что пауэрбанк не подведет в самый неподходящий момент.