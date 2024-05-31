Эксперт рассказал, за что у россиян могут забрать загранпаспорт
Специалист отметил, что существуют единые и достаточно жесткие правила перевода имен на латинскую раскладку
31 мая 2024, 11:15, ИА Амител
Россиян могут не выпустить из страны из-за ошибок в транслитерации имени в загранпаспорте, предупредил в разговоре с "Лентой.ру" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Чтобы избежать такой ситуации, он рекомендует уточнить правила транслитерации при получении загранпаспорта.
"Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно сравнить написание имени и фамилии в общегражданском паспорте с их транслитерацией на латиницу. Иногда из-за ошибок людей не выпускает пограничная служба, – сказал Барзыкин. – Если у человека нет возможности проверить правильность написания самостоятельно, он может обратиться за разъяснениями в туристическую фирму или в организацию, которая выдавала паспорт".
Эксперт отметил, что существуют единые и довольно строгие правила перевода имен на латинскую раскладку. Несоблюдение этих правил может привести к изъятию документа.
"Правила транслитерации могут меняться, поэтому важно быть в курсе последних изменений. Лучше всего обратиться за разъяснениями в многофункциональный центр (МФЦ), где вам выдали загранпаспорт", – заключил собеседник.
11:21:07 31-05-2024
Бесправные люди.. Заберут загранпаспорт изза чьих то косяков а чел терпеть должен... Какая то ответственность за это должна быть
11:28:21 31-05-2024
А с каких пор МФЦ стало загранпаспорта выдавать?
12:20:59 31-05-2024
Долгое время шло, шло и в друг Юрьев день - тень крепостного права.
13:16:21 31-05-2024
То есть в связи с тем что правила транслитерации могут меняться придется это отслеживать и бежать менять документы, а с 1 июля стоимость увеличивается до 6000 руб., вот вам и неучтеночка в бюджет капает. Также надо применить это правило к внутренним паспортам (придется добавить дублирование на англицком) и водительским удостоверениям и заживёёём!
15:22:03 31-05-2024
Гость (13:16:21 31-05-2024) То есть в связи с тем что правила транслитерации могут менят... Оказывается "народную нефть" качать не трудно.