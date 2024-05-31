Эксперт рассказал, за что у россиян могут забрать загранпаспорт

Специалист отметил, что существуют единые и достаточно жесткие правила перевода имен на латинскую раскладку

31 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/849978

Россиян могут не выпустить из страны из-за ошибок в транслитерации имени в загранпаспорте, предупредил в разговоре с "Лентой.ру" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Чтобы избежать такой ситуации, он рекомендует уточнить правила транслитерации при получении загранпаспорта.

"Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно сравнить написание имени и фамилии в общегражданском паспорте с их транслитерацией на латиницу. Иногда из-за ошибок людей не выпускает пограничная служба, – сказал Барзыкин. – Если у человека нет возможности проверить правильность написания самостоятельно, он может обратиться за разъяснениями в туристическую фирму или в организацию, которая выдавала паспорт".

Эксперт отметил, что существуют единые и довольно строгие правила перевода имен на латинскую раскладку. Несоблюдение этих правил может привести к изъятию документа.