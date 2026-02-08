Эксперт рассказала о плюсах и минусах безналичной оплаты в сделках с жильем

Банки могут задерживать платежи на проверку

Принятие законопроекта о запрете наличных расчетов при покупке недвижимости обезопасит сделки, но и создаст новые сложности. Об этом "Абзацу" рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

С одной стороны, безналичная оплата повысит прозрачность: все средства будут проходить через банки, что упростит контроль для нотариусов и Росреестра и снизит риски мошенничества.

С другой, продавцы будут обязаны указывать в договоре полную стоимость квартиры, что в регионах не всегда практикуется. Кроме того, банки могут блокировать крупные переводы для дополнительной проверки, создавая задержки.

«В какой-то мере это ущемление прав, потому что человек вправе выбирать, как именно ему рассчитываться», — отметила Перескокова.

Законопроект, внесенный депутатами Госдумы, может вступить в силу уже во второй половине 2026 года. Инициатива была предложена после скандала с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, чтобы защитить граждан от мошеннических схем.