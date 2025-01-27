Эксперты назвали самых высокооплачиваемых водителей в Алтайском крае за 2024 год

Количество вакансий дальнобойщиков выросло более чем на 200%

27 января 2025, 15:00, ИА Амител

Водитель / Фото: unsplash.com / Dan Gold

Дальнобойщики оказались самыми высокооплачиваемыми водителями 2024 года в Алтайском крае. Согласно подсчетам экспертов "Авито Работа", средние предложения по зарплате для них выросли на 33% год к году и достигли 153 163 рублей в месяц.

Отмечается, что зарплатные вилки для водителей варьируются в зависимости от опыта работы и специфики перевозок. Также на заработную плату влияет выбранный график работы, а большинство предложений для кандидатов связано с вахтовым методом.

Второе место по уровню предлагаемых зарплат заняли водители такси. Соискатели на подобную вакансию могли рассчитывать на 137 703 рубля в месяц – рост составил 36% за год. Третье место занимают курьеры, которые могут рассчитывать в среднем на 111 592 рубля в месяц (рост 22%).

"За прошедший год мы наблюдаем существенную динамику на рынке транспортных услуг. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на водительских позициях увеличились на 24% год к году и в 2024 году достигли 108 968 рублей в месяц за полный рабочий день. Наиболее востребованными и высокооплачиваемыми среди водителей остаются дальнобойщики, что связано с развитием e-commerce и увеличением числа международных грузоперевозок", – отметил директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито Работы" Артем Егоренков.

Эксперты также выявили самые востребованные специальности водителей на Алтае за 2024 год. Чаще всего работодатели нанимали дальнобойщиков – прирост количества вакансий за год составил 212%. На 205% за год вырос спрос на водителей грузовиков, а на 191% – на водителей легковых автомобилей.