Цена жилья зависит от качества ремонта

03 сентября 2026, 18:32, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эксперты "Циана", одной из ведущих российских цифровых платформ в сфере недвижимости, проанализировали рынок и установили прямую зависимость стоимости квадратного метра на вторичном рынке от уровня отделки.

Согласно их данным, жилье с евроремонтом обходится покупателям в среднем на 21% дороже объектов с косметическим ремонтом, а квартиры с дизайнерским оформлением — в полтора раза.

Косметический ремонт позволяет заселиться сразу после совершения сделки. В августе 2026 года средняя стоимость такого жилья в крупных городах составляет минимальные 117 тыс. рублей за квадратный метр.

Евроремонт увеличивает цену "квадрата" до 166 тыс. рублей (на 21% выше базовой). Наибольший ценовой разрыв зафиксирован в Рязани (+38%), Ульяновске и Ленинградской области (по +33%) и Пензе (+32%). Минимальная разница наблюдается в Набережных Челнах (+6%), Москве (+10%) и Томске (+11%).

Дизайнерский ремонт со средней ценой 201 тысяча рублей за квадратный метр стоит на 22% больше евроремонта и на 47% превышает цену квартир с косметической отделкой. Самый заметный контраст между дизайнерским и евроуровнем отмечен в Краснодаре, Уфе и Екатеринбурге (разница достигает 34–35%).

Наибольшую ценность качественный дизайн-проект имеет в южных регионах. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре лоты с авторским ремонтом стоят на 66–69% дороже аналогичных по площади квартир с простой "косметикой".

"За год цена квадратного метра в квартирах с косметическим и евроремонтом выросла в среднем на 11%, а в квартирах с дизайнерским ремонтом — на 9%", — показало исследование.

Спрос закономерно смещается в сторону более доступных лотов. Для значительной части покупателей состояние квартиры не имеет решающего значения, так как они все равно планируют переделывать интерьер под себя. В результате цены на бюджетные варианты растут быстрее: повышать и без того высокую стоимость премиальных объектов (которые в среднем стоят в полтора раза дороже "косметических") становится сложнее.

Из-за этой разницы в темпах роста разрыв в стоимости между типами отделки начал сокращаться. Если сегодня квартиры с дизайнерским ремонтом обходятся покупателям на 47% дороже жилья с косметическим ремонтом, то годом ранее эта разница составляла 50%.