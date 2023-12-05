Эксперты рассказали, кому на Алтае готовы платить до 400 тысяч рублей
Самую большую зарплату можно получить в ИТ-компании
05 декабря 2023, 15:17, ИА Амител
Специалисты портала "Зарплата.ру" проанализировали вакансии, размещенные на сервисе в декабре, и составили топ наиболее высокооплачиваемых предложений в Алтайском крае.
"От 100 тысяч рублей могут зарабатывать курьеры, программисты, а также сотрудники теплиц и тренеры тренажерного зала. Также в подборку попала вакансия для топ-менеджера ИТ-компании: специалисту готовы предложить заработок до 400 тысяч рублей", – говорится в исследовании.
До 400 тысяч готовы платить техническому директору в ИТ-компании. Специалист будет заниматься контролем разработки текущих проектов, планированием работы команды (30 программистов), помогать отделу продаж в оценке проектов, развивать внутреннюю техническую инфраструктуру, а также принимать участие в решении сложных технических задач в качестве эксперта в области разработки. Работодатель предлагает также гибкое начало рабочего дня, удобный офис с настольным футболом, игровой приставкой и библиотекой.
Пешему курьеру предлагают зарабатывать до 144 тысяч рублей. Радиус доставки до 1 км. Работу можно совмещать с учебой. Работник может выбирать район доставки возле своего дома.
От 130 тысяч рублей предлагают платить программисту 1С. Специалисту предстоит работать по техническому заданию, заниматься доработкой типовой конфигурации УТ11 и других систем компании, осуществлять техподдержку (2-3 уровень).
До 100 тысяч рублей может зарабатывать овощевод в тепличном комбинате. В обязанности входят работы по выращиванию растений защищенного грунта, сбор урожая и уход за овощными культурами, уборка растительных остатков из теплиц. Работодатель готов взять сотрудника без опыта и обучить. Кроме того, сотрудников бесплатно кормят горячими обедами и доставляют корпоративным транспортом.
Тренеру тренажерного зала предлагают заработок до 100 тысяч рублей. Сотруднику спортивного клуба предстоит обеспечить качественный сервис для клиентов, следить за техникой безопасности, контролировать состояние оборудования и инвентаря, проводить персональные тренировки и дежурить в тренажерном зале.
15:28:00 05-12-2023
сколько не звонил туда где от 100 написано по факту больше 40-50 даже не обещают
15:32:08 05-12-2023
Гость (15:28:00 05-12-2023) сколько не звонил туда где от 100 написано по факту больше 4... Так они сразу слышат, что лох звонит, вот и шугают тебя)
15:42:37 05-12-2023
Карасям всегда жирную наживку цепляют на крючок, потом они на сковородке бронзовеют. Небудти глупыми карасями. РабАдатель скорей повесится, чем будет платить такие зарплаты.
16:28:19 05-12-2023
Гость (15:42:37 05-12-2023) Карасям всегда жирную наживку цепляют на крючок, потом они н... Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудников. Более 100К получают более трети из них.
16:40:50 05-12-2023
Гость (16:28:19 05-12-2023) Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудник... Название компании в студию!!!!
16:41:09 05-12-2023
Гость (16:28:19 05-12-2023) Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудник... Почему в рабочее время вы на новостном сайте комменты строчите? Может зря вам столько денег платят?
21:10:34 05-12-2023
Элен без ребят (16:41:09 05-12-2023) Почему в рабочее время вы на новостном сайте комменты строчи... А может он быстро свою работу делает. А кто-то сидит над задачей часами, а толку ноль. Не временем измеряется доход, а объемом работы.
16:42:23 05-12-2023
Гость (16:28:19 05-12-2023) Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудник... Как ваша контора называется и чем занимаетесь?
20:51:56 05-12-2023
Гость (16:28:19 05-12-2023) Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудник... Наверное, сообщили, что зарплату до 500 тысяч повысили - сердце не выдержало... 😆😆😆
16:18:02 05-12-2023
40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два месяца.
16:58:50 05-12-2023
Гость (16:18:02 05-12-2023) 40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два м... Дык все работают уже за 100 тыс и выше
17:08:11 05-12-2023
Гость (16:18:02 05-12-2023) 40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два м... зачем маляр вам будет за 40 тр работать, если он курьером 100 тр сделает.
17:47:17 05-12-2023
Гость (16:18:02 05-12-2023) 40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два м... т е вы взрослому человеку предлагаете работать за еду и удивляетесь, что никто не соглашается?
22:22:33 05-12-2023
Гость (16:18:02 05-12-2023) 40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два м... Да потому,как это мало! Они самостоятельно на ремонтах больше пооучают
16:56:38 05-12-2023
"Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудников. Более 100К получают более трети из них." Очень хочется знать название этой компании в Барнауле, где каждый третий или каждый второй сотрудник зарабатывает более 100К. Если это управленческая компания связанная с нефтью или газом, согласиться можно. Но хотелось бы знать.
17:13:17 05-12-2023
Гость (16:18:02 05-12-2023) 40 тыс предлагаем штукатуру-маляру. Найти не можем уже два м... Никакой дурак не будет месить раствор за такие деньги.
17:53:58 05-12-2023
Гость (16:56:38 05-12-2023) "Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудни... 100тр - это уже стало много чтоли?
18:28:34 05-12-2023
А я работаю в бюджетной организации, материальная ответственность. З/П 25 тр. и тенденция на уменьшение, скоро достигнет мрот. Хочу огурцы выращивать за 100тр, куда обращаться? ещё вопрос, почему вакансия свободна, у работников нет знакомых- родни- соседей безработных? или 100тр уже не деньги? или,как всегда, сказки?
19:27:57 05-12-2023
IT до 400 ((( До , это понятие растяжимое , 101 т.р тоже до . Не придут, не ждите.
20:48:25 05-12-2023
От 100 тысяч рублей могут зарабатывать курьеры, программисты, а также сотрудники теплиц и тренеры тренажерного зала.
08:23:07 06-12-2023
Гость (16:56:38 05-12-2023) "Работаю в компании со списочным составом более 300 сотрудни... В нашем крае нефть или газ получают в среднем 50 +/-10 тысяч, какие 100 тысяч, вы о чем))
10:38:43 06-12-2023
Нормально живём 🤗 Если курьеры от 100, то все остальные и подавно...
07:56:23 07-12-2023
У нас в организации рабочие получают более 100тыс. (строительство). Приходите к нам. Нужны сварщики, монтажники, бетонщики, сборщики металлоконструкций, прорабы и т.п.
18:49:54 07-12-2023
13 000 (тринадцать тысяч) рублей (билетов банка россии) в бюджетной организации после вычета налогов получает женщина или мужчина за полный рабочий день Гардеробщиком. Физический труд на ногах. После этого минусуем деньги на проезд туда и обратно с пересадками. Ещё минус 3 тыс. руб. Остаётся 10 тысяч рублей. 1 доллар США- 90 руб за 1 у.е. Итого, зарплата 111 $ USD. Сто одиннадцать долларов за 1 месяц работы. Нищета в Барнауле - хуже, чем в Бангладеш или в Индии
19:06:11 07-12-2023
зарплата 111 долларов (18:49:54 07-12-2023) 13 000 (тринадцать тысяч) рублей (билетов банка россии) в бю... дворник обслуживая 5 (пять)!!! небольших магазинчиков возле своего дома, будет на карман получать налом 25 (двадцать пять) тысяч рублей. и ездить ему никуда не надо. и если погода без обильных снегопадов, то он еще и дома будет целый день отдыхать. утром почистил, день отдохнул, вечером почистил. уходи из гардеробщиков в бюджетной организации. ты там умрешь голодным.