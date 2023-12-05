Эксперты рассказали, кому на Алтае готовы платить до 400 тысяч рублей

Самую большую зарплату можно получить в ИТ-компании

05 декабря 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Специалисты портала "Зарплата.ру" проанализировали вакансии, размещенные на сервисе в декабре, и составили топ наиболее высокооплачиваемых предложений в Алтайском крае.

"От 100 тысяч рублей могут зарабатывать курьеры, программисты, а также сотрудники теплиц и тренеры тренажерного зала. Также в подборку попала вакансия для топ-менеджера ИТ-компании: специалисту готовы предложить заработок до 400 тысяч рублей", – говорится в исследовании.

До 400 тысяч готовы платить техническому директору в ИТ-компании. Специалист будет заниматься контролем разработки текущих проектов, планированием работы команды (30 программистов), помогать отделу продаж в оценке проектов, развивать внутреннюю техническую инфраструктуру, а также принимать участие в решении сложных технических задач в качестве эксперта в области разработки. Работодатель предлагает также гибкое начало рабочего дня, удобный офис с настольным футболом, игровой приставкой и библиотекой.

Пешему курьеру предлагают зарабатывать до 144 тысяч рублей. Радиус доставки до 1 км. Работу можно совмещать с учебой. Работник может выбирать район доставки возле своего дома.

От 130 тысяч рублей предлагают платить программисту 1С. Специалисту предстоит работать по техническому заданию, заниматься доработкой типовой конфигурации УТ11 и других систем компании, осуществлять техподдержку (2-3 уровень).

До 100 тысяч рублей может зарабатывать овощевод в тепличном комбинате. В обязанности входят работы по выращиванию растений защищенного грунта, сбор урожая и уход за овощными культурами, уборка растительных остатков из теплиц. Работодатель готов взять сотрудника без опыта и обучить. Кроме того, сотрудников бесплатно кормят горячими обедами и доставляют корпоративным транспортом.

Тренеру тренажерного зала предлагают заработок до 100 тысяч рублей. Сотруднику спортивного клуба предстоит обеспечить качественный сервис для клиентов, следить за техникой безопасности, контролировать состояние оборудования и инвентаря, проводить персональные тренировки и дежурить в тренажерном зале.