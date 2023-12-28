Эксперты рассказали о повышении МРОТ в Алтайском крае в 2024 году
Край входит в первую десятку российских регионов по приросту зарплат
28 декабря 2023, 12:43, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда увеличится в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".
Для внебюджетного сектора экономики размер МРОТ с учетом региональных надбавок устанавливается на уровне 21 070 рублей. Это на 18,5% больше, чем в 2023 году (17 786 рублей).
"Говорится о темпе роста средней заработной платы по организациям, не входящим в отраслевые тарифные соглашения. На 120% надо увеличить в течение 2024 года заработную плату на предприятиях, где она менее 33 тысяч рублей. Для тех, у кого она от 33 до 40 тысяч, – на 115%, от 40 до 50 тыс. – на 110% и далее по коэффициенту индекса потребительских цен", – рассказал исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.
Отмечается также, что по приросту зарплаты Алтайский край входит в топ-10 по стране.
"Для работодателей размер МРОТ означает, что это нижний порог вознаграждения, который он должен оплатить работнику, если он отработал полный месяц и выполнил все свои обязанности. С учетом районного коэффициента 15% уровень заработной платы работников в следующем году не может быть ниже чем 24 230 рублей 50 копеек. Ну округленно мы обычно говорим 24 500 рублей", – рассказала руководитель аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина.
12:52:42 28-12-2023
Офигеть! это значит для бюджетников все сравняется квалифицированных специалистов сравняют с неквалифицированными. (учителя и уборщицу) Конечно утрировать прискорбно, но судя по размещенным вакансиям на Работа в России - бюджетные руководители именно до этого опускаются.
13:10:12 28-12-2023
Электроэнергию на 9 % , ЖКХ на 15 % задирают - где повышение то ? Уменьшение, даже на уровень инфляции не повышение. Понижение МРОТ - пишите правильно!!
07:47:48 29-12-2023
гость (13:10:12 28-12-2023) Электроэнергию на 9 % , ЖКХ на 15 % задирают - где повышение... Что истеришь?? Повышение МРОТ 18,5 %! Описаная тобою инфляция это 12% примерно. Где ты увидел понижение???
13:21:29 28-12-2023
Ну вообще-то что уборщица идёт в магазин покупать скажем булку хлеба за 50 рублей то и учитель берет за 50 и продавец не делает скидку если пришла уборщица так что в этом плане все мы равные
15:25:22 28-12-2023
Гость (13:21:29 28-12-2023) Ну вообще-то что уборщица идёт в магазин покупать скажем бул... Следуя такой логике, что к врачу обратиться в поликлинике, что к санитарке со своей болячкой. Так-то мы все равны...
14:55:59 28-12-2023
Что прикапываетесь к уборщицам, идите и работайте как они. что бы не обидно было.
15:33:09 28-12-2023
Гость (14:55:59 28-12-2023) Что прикапываетесь к уборщицам, идите и работайте как они. ч... Да просто любой учитель может работать уборщицей, а вот любая ли уборщица сможет работать учителем?
16:06:51 28-12-2023
Что прикапываетесь к уборщицам, идите и работайте как они.----- в том и дело, что за одинаковую зп все и работают, как они😁
16:25:29 28-12-2023
"Для внебюджетного сектора экономики размер МРОТ..." Что докопались до учителей? Вам слово "ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ" о чём нибудь говорит?