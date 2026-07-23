Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке зарядного устройства
Покупка зарядного устройства часто сводится к поиску самого дешевого варианта или аналога под конкретный гаджет, но именно здесь кроется главная опасность
23 июля 2026, 14:20, ИА Амител
Роскачество рекомендует избегать покупки зарядных устройств стоимостью менее 900–1000 рублей, особенно если они не произведены известными брендами. Лучше всего приобретать технику исключительно в крупных торговых сетях или на официальных сайтах маркетплейсов, чтобы минимизировать риск приобретения поддельных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе подчеркнули, что репутация производителя играет ключевую роль.
«Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех», — добавили в ведомстве.
Использование таких устройств может не только замедлить процесс зарядки, но и повысить риск возгорания или поражения электрическим током.
Роскачество провело исследование, в ходе которого специалисты изучили 20 моделей зарядных устройств от различных брендов. В результате выяснилось, что 13 из них не соответствуют стандартам безопасности.
«В ходе проверки было исследовано 37 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки», — заключили в организации.
14:52:35 23-07-2026
Эксперты Роскачества рекомендуют покупать продукцию отечественного производителя.
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А особенно рекомендуют продукцию, входящую в Росреестр, имеющую 10х ценник, все понятно с ыкспертами.