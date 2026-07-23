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Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке зарядного устройства

Покупка зарядного устройства часто сводится к поиску самого дешевого варианта или аналога под конкретный гаджет, но именно здесь кроется главная опасность

23 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Зарядное устройство / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Зарядное устройство / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Роскачество рекомендует избегать покупки зарядных устройств стоимостью менее 900–1000 рублей, особенно если они не произведены известными брендами. Лучше всего приобретать технику исключительно в крупных торговых сетях или на официальных сайтах маркетплейсов, чтобы минимизировать риск приобретения поддельных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что репутация производителя играет ключевую роль.

«Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех», — добавили в ведомстве.

Использование таких устройств может не только замедлить процесс зарядки, но и повысить риск возгорания или поражения электрическим током.

Роскачество провело исследование, в ходе которого специалисты изучили 20 моделей зарядных устройств от различных брендов. В результате выяснилось, что 13 из них не соответствуют стандартам безопасности.

«В ходе проверки было исследовано 37 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки», — заключили в организации.

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Комментарии 2

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Гость

14:52:35 23-07-2026

Эксперты Роскачества рекомендуют покупать продукцию отечественного производителя.

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Гость

08:20:12 24-07-2026

А особенно рекомендуют продукцию, входящую в Росреестр, имеющую 10х ценник, все понятно с ыкспертами.

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