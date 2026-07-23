Покупка зарядного устройства часто сводится к поиску самого дешевого варианта или аналога под конкретный гаджет, но именно здесь кроется главная опасность

23 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Зарядное устройство / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Роскачество рекомендует избегать покупки зарядных устройств стоимостью менее 900–1000 рублей, особенно если они не произведены известными брендами. Лучше всего приобретать технику исключительно в крупных торговых сетях или на официальных сайтах маркетплейсов, чтобы минимизировать риск приобретения поддельных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что репутация производителя играет ключевую роль.

«Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности: изоляции, огнестойком пластике и фильтрах помех», — добавили в ведомстве.

Использование таких устройств может не только замедлить процесс зарядки, но и повысить риск возгорания или поражения электрическим током.

Роскачество провело исследование, в ходе которого специалисты изучили 20 моделей зарядных устройств от различных брендов. В результате выяснилось, что 13 из них не соответствуют стандартам безопасности.