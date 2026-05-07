НОВОСТИЭкономика

Россиянам рассказали о простом способе неплохо сэкономить на электричестве

Окупиться такой метод может примерно за 5–10 месяцев

07 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru
Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Жители многоквартирных домов могут экономить на оплате электроэнергии от 200 до 800 рублей в месяц с помощью умных розеток. Об этом РИА Новости рассказал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.

По словам специалиста, основная экономия достигается за счет устранения скрытого энергопотребления и автоматического управления бытовой техникой.

«Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления: отключает питание тогда, когда устройство не должно работать», — пояснил Высокогорский.

Эксперт отметил, что телевизоры, зарядные устройства и другая техника могут потреблять от 50 до 150 ватт даже в выключенном состоянии, если остаются подключенными к сети. Умные розетки позволяют полностью обесточивать устройства по расписанию или вручную.

По оценке специалиста, стоимость качественной умной розетки составляет от одной до 2,5 тысячи рублей, а окупиться такое устройство может примерно за 5–10 месяцев. Особенно выгодным использование подобных решений может быть для владельцев домашних кинотеатров, игровых приставок, старой бытовой техники и бойлеров, которые подолгу находятся в режиме ожидания.

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 8

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ДМВ

18:37:20 07-05-2026

Кому надо сэкономить, прежде всего обойдется без этих заумных розеток, которых в квартире для полного счастья потребуется далеко не одна.

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Гость

19:46:16 07-05-2026

Спасибо КЭП.

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dok_СФ

21:11:42 07-05-2026

Нормальный ТВ (пример) потребляет 0,3 Вт/час, сколько потребляет умная розетка - не скажут, секрет фирмы! (да столько же, как и ТВ).

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Гость

04:46:52 08-05-2026

dok_СФ (21:11:42 07-05-2026) Нормальный ТВ (пример) потребляет 0,3 Вт/час, сколько потреб... 400 р. стоит. Но это скорее про удобство, а не про экономию.

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dok_СФ

09:52:25 08-05-2026

Гость (04:46:52 08-05-2026) 400 р. стоит. Но это скорее про удобство, а не про экономию.... Удобство в чём? В том, что надо ещё где-то контролировать приложение для этой "умной" розетки.. Вероятно есть случаи толкового применения этих розеток в доме, а по сути это посредник, требующий времени, денег и др. ресурсов.. Если утюг или духовка.. , то они должны иметь свою систему безопасности и т.д.. Рассуждайте здраво, с Днём Радио!

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Разоблачитель

12:10:10 08-05-2026

dok_СФ (09:52:25 08-05-2026) Удобство в чём? В том, что надо ещё где-то контролировать пр... Так то день радио был вчера! Не похмелился чтоль?

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Иван

21:27:22 07-05-2026

А сколько сэкономит черная розетка!!! Ого!!!

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Гость

08:25:30 08-05-2026

Скоро предложат мыться как в Германии, раз в неделю, в одной набранной ванне троим по очереди

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