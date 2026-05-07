Россиянам рассказали о простом способе неплохо сэкономить на электричестве
Окупиться такой метод может примерно за 5–10 месяцев
07 мая 2026, 17:48, ИА Амител
Жители многоквартирных домов могут экономить на оплате электроэнергии от 200 до 800 рублей в месяц с помощью умных розеток. Об этом РИА Новости рассказал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
По словам специалиста, основная экономия достигается за счет устранения скрытого энергопотребления и автоматического управления бытовой техникой.
«Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления: отключает питание тогда, когда устройство не должно работать», — пояснил Высокогорский.
Эксперт отметил, что телевизоры, зарядные устройства и другая техника могут потреблять от 50 до 150 ватт даже в выключенном состоянии, если остаются подключенными к сети. Умные розетки позволяют полностью обесточивать устройства по расписанию или вручную.
По оценке специалиста, стоимость качественной умной розетки составляет от одной до 2,5 тысячи рублей, а окупиться такое устройство может примерно за 5–10 месяцев. Особенно выгодным использование подобных решений может быть для владельцев домашних кинотеатров, игровых приставок, старой бытовой техники и бойлеров, которые подолгу находятся в режиме ожидания.
18:37:20 07-05-2026
Кому надо сэкономить, прежде всего обойдется без этих заумных розеток, которых в квартире для полного счастья потребуется далеко не одна.
19:46:16 07-05-2026
Спасибо КЭП.
21:11:42 07-05-2026
Нормальный ТВ (пример) потребляет 0,3 Вт/час, сколько потребляет умная розетка - не скажут, секрет фирмы! (да столько же, как и ТВ).
04:46:52 08-05-2026
dok_СФ (21:11:42 07-05-2026) Нормальный ТВ (пример) потребляет 0,3 Вт/час, сколько потреб... 400 р. стоит. Но это скорее про удобство, а не про экономию.
09:52:25 08-05-2026
Гость (04:46:52 08-05-2026) 400 р. стоит. Но это скорее про удобство, а не про экономию.... Удобство в чём? В том, что надо ещё где-то контролировать приложение для этой "умной" розетки.. Вероятно есть случаи толкового применения этих розеток в доме, а по сути это посредник, требующий времени, денег и др. ресурсов.. Если утюг или духовка.. , то они должны иметь свою систему безопасности и т.д.. Рассуждайте здраво, с Днём Радио!
12:10:10 08-05-2026
dok_СФ (09:52:25 08-05-2026) Удобство в чём? В том, что надо ещё где-то контролировать пр... Так то день радио был вчера! Не похмелился чтоль?
21:27:22 07-05-2026
А сколько сэкономит черная розетка!!! Ого!!!
08:25:30 08-05-2026
Скоро предложат мыться как в Германии, раз в неделю, в одной набранной ванне троим по очереди