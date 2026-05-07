Россиянам рассказали о простом способе неплохо сэкономить на электричестве

Окупиться такой метод может примерно за 5–10 месяцев

07 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Жители многоквартирных домов могут экономить на оплате электроэнергии от 200 до 800 рублей в месяц с помощью умных розеток. Об этом РИА Новости рассказал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.

По словам специалиста, основная экономия достигается за счет устранения скрытого энергопотребления и автоматического управления бытовой техникой.

«Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления: отключает питание тогда, когда устройство не должно работать», — пояснил Высокогорский.

Эксперт отметил, что телевизоры, зарядные устройства и другая техника могут потреблять от 50 до 150 ватт даже в выключенном состоянии, если остаются подключенными к сети. Умные розетки позволяют полностью обесточивать устройства по расписанию или вручную.

По оценке специалиста, стоимость качественной умной розетки составляет от одной до 2,5 тысячи рублей, а окупиться такое устройство может примерно за 5–10 месяцев. Особенно выгодным использование подобных решений может быть для владельцев домашних кинотеатров, игровых приставок, старой бытовой техники и бойлеров, которые подолгу находятся в режиме ожидания.